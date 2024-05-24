Депутат Госдумы Якубовский обвинил в проблемах с лифтами отсутствие кадров

Проблема с заменой лифтов в России произошла из-за дефицита кадров. Оборудование некому производить и устанавливать. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский, комментируя решение продлить срок эксплуатации лифтов с 25 до 30 лет.
«Да, эта проблема существует. Действительно, это было непростое решение, которое основалось, по сути, на невозможности своевременно и в полном объеме произвести лифтовое оборудование и его установить. Почему с такими проблемами мы столкнулись? Здесь несколько факторов, начиная от недостаточной мощности имеющихся производств и до, безусловно, кадрового дефицита, как в сфере установки, монтажа и обслуживания лифтов, так и, собственно, в области их производства», — сказал Александр Якубовский.
Нехватку мощностей уже пытаются заполнить, отметил депутат. «Эта проблема, безусловно, решается. Ряд предприятий уже успешно работают. Тот же Щербинский лифтостроительный завод (Москва). Это хороший пример. Но в полном объеме в текущих реалиях это проблему не решает», — признался собеседник агентства.
Для устранения возникшего вопроса он предложил ужесточить наказания для тех, кто следит за состоянием лифтов. «Это технический регламент, который был установлен в 2010 году странами ЕАЭС. Россия как член приняла его, но он не отражает реальную ситуацию в каждом конкретном доме с оборудованием. Говорить о том, что у нас сейчас все лифты попадают, нельзя. У нас никто не отменял наши регламенты по обслуживанию и содержанию. Возможно, нам нужно будет еще дополнительно доработать ряд нормативно-правовых актов, которые будут ужесточать ответственность тех лиц, которые обязаны следить за надлежащим состоянием такого оборудования», — подчеркнул парламентарий.
В России все чаще стали возникать ЧП и несчастные случаи, связанные с лифтами. В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки. В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми рухнул лифт с пациентами. Генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов заявил, что необходимо установить нижний порог цены на обслуживание. По его словам, недобросовестные подрядчики берутся за работу, поэтому случаются ЧП.
По данным Ростехнадзора, в РФ на учете стоит около 496 тысяч лифтов. Из них около 100 тысяч уже отработало назначенный срок службы в 25 лет. Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил продлить его еще на пять лет.
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