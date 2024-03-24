24 марта 2024

В Минстрое придумали способ не допустить ЧП в лифтах домов

«Коммерсант»: Минстрой хочет улучшить качество обслуживания лифтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Электромашины для хирургического корпуса ОДКБ. Екатеринбург, лифт не работает, лифт на ремонте, лифт не исправен
Минстрой взял на контроль ценообразование на обслуживание лифтов Фото:

В России необходимо установить нижний порог цены на обслуживание лифтов, поскольку некоторые управкомпании экономят на этом средства. За ремонт оборудования берутся подрядчики, которые, зачастую не в состоянии выполнить работу качественно. Поэтому случаются ЧП. Об этом сообщил генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов.

«На заседании рабочей группы в Минстрое 20 марта было предложено на уровне государства ввести нормы затрат и ценовые показатели по договорам техобслуживания и текущего ремонта лифтов. Сейчас минимальная цена на работы не установлена, что угрожает качеству обслуживания и может привести к ЧП», — передает «Коммерсант» слова Харламова.

Подрядчик, который соглашается обслуживать лифты за небольшие деньги просто не в состоянии качественно сделать свою работу. В России, в том числе и по этой причине участились аварии на лифтовом оборудовании, отметил Харламов. По данным Национального лифтового союза за четыре года в авариях в лифтах по стране пострадали более 129 человек.

Ранее падение лифта с пассажирами в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT.

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В России необходимо установить нижний порог цены на обслуживание лифтов, поскольку некоторые управкомпании экономят на этом средства. За ремонт оборудования берутся подрядчики, которые, зачастую не в состоянии выполнить работу качественно. Поэтому случаются ЧП. Об этом сообщил генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов. «На заседании рабочей группы в Минстрое 20 марта было предложено на уровне государства ввести нормы затрат и ценовые показатели по договорам техобслуживания и текущего ремонта лифтов. Сейчас минимальная цена на работы не установлена, что угрожает качеству обслуживания и может привести к ЧП», — передает «Коммерсант» слова Харламова. Подрядчик, который соглашается обслуживать лифты за небольшие деньги просто не в состоянии качественно сделать свою работу. В России, в том числе и по этой причине участились аварии на лифтовом оборудовании, отметил Харламов. По данным Национального лифтового союза за четыре года в авариях в лифтах по стране пострадали более 129 человек. Ранее падение лифта с пассажирами в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT.
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