В Минстрое придумали способ не допустить ЧП в лифтах домов

«Коммерсант»: Минстрой хочет улучшить качество обслуживания лифтов

25 марта 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Минстрой взял на контроль ценообразование на обслуживание лифтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России необходимо установить нижний порог цены на обслуживание лифтов, поскольку некоторые управкомпании экономят на этом средства. За ремонт оборудования берутся подрядчики, которые, зачастую не в состоянии выполнить работу качественно. Поэтому случаются ЧП. Об этом сообщил генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов. «На заседании рабочей группы в Минстрое 20 марта было предложено на уровне государства ввести нормы затрат и ценовые показатели по договорам техобслуживания и текущего ремонта лифтов. Сейчас минимальная цена на работы не установлена, что угрожает качеству обслуживания и может привести к ЧП», — передает « Коммерсант » слова Харламова. Подрядчик, который соглашается обслуживать лифты за небольшие деньги просто не в состоянии качественно сделать свою работу. В России, в том числе и по этой причине участились аварии на лифтовом оборудовании, отметил Харламов. По данным Национального лифтового союза за четыре года в авариях в лифтах по стране пострадали более 129 человек. Ранее падение лифта с пассажирами в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо установить нижний порог цены на обслуживание лифтов, поскольку некоторые управкомпании экономят на этом средства. За ремонт оборудования берутся подрядчики, которые, зачастую не в состоянии выполнить работу качественно. Поэтому случаются ЧП. Об этом сообщил генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов. «На заседании рабочей группы в Минстрое 20 марта было предложено на уровне государства ввести нормы затрат и ценовые показатели по договорам техобслуживания и текущего ремонта лифтов. Сейчас минимальная цена на работы не установлена, что угрожает качеству обслуживания и может привести к ЧП», — передает «Коммерсант» слова Харламова. Подрядчик, который соглашается обслуживать лифты за небольшие деньги просто не в состоянии качественно сделать свою работу. В России, в том числе и по этой причине участились аварии на лифтовом оборудовании, отметил Харламов. По данным Национального лифтового союза за четыре года в авариях в лифтах по стране пострадали более 129 человек. Ранее падение лифта с пассажирами в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT.