Во время визита Путина в Минск задержаны подозреваемые в подготовке терактов

В Минске задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов
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Силовики поймали подозреваемых в подготовке терактов в Беларуси Фото:

В Минске задержаны двое уроженцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД республики. Информация появилась в дни визита президента России Владимира Путина.

«В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке совершения терактов на территории своей страны», — сообщили в МВД Беларуси. Сообщение приводит РИА Новости.

Сообщение об этом появилось 24 мая, в этот день в Минске с визитом находится Путин и федеральные министры. Российский лидер и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и экономики стран.

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В Минске задержаны двое уроженцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД республики. Информация появилась в дни визита президента России Владимира Путина. «В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке совершения терактов на территории своей страны», — сообщили в МВД Беларуси. Сообщение приводит РИА Новости. Сообщение об этом появилось 24 мая, в этот день в Минске с визитом находится Путин и федеральные министры. Российский лидер и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и экономики стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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