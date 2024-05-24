Во время визита Путина в Минск задержаны подозреваемые в подготовке терактов

В Минске задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов

24 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Силовики поймали подозреваемых в подготовке терактов в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минске задержаны двое уроженцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД республики. Информация появилась в дни визита президента России Владимира Путина. «В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке совершения терактов на территории своей страны», — сообщили в МВД Беларуси. Сообщение приводит РИА Новости. Сообщение об этом появилось 24 мая, в этот день в Минске с визитом находится Путин и федеральные министры. Российский лидер и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и экономики стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минске задержаны двое уроженцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД республики. Информация появилась в дни визита президента России Владимира Путина. «В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке совершения терактов на территории своей страны», — сообщили в МВД Беларуси. Сообщение приводит РИА Новости. Сообщение об этом появилось 24 мая, в этот день в Минске с визитом находится Путин и федеральные министры. Российский лидер и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и экономики стран.