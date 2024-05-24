Во время визита Путина в Минск задержаны подозреваемые в подготовке терактов

В Минске задержаны двое уроженцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории Беларуси. Об этом сообщили в МВД республики. Информация появилась в дни визита президента России Владимира Путина.
«В Минске задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке совершения терактов на территории своей страны», — сообщили в МВД Беларуси. Сообщение приводит РИА Новости.
Сообщение об этом появилось 24 мая, в этот день в Минске с визитом находится Путин и федеральные министры. Российский лидер и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и экономики стран.
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