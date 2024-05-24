Проезд по мосту ограничили
В Кургане ограничили проезд по Кировскому мосту. По словам читательницы URA.RU, сейчас в город со стороны шоссе Тюнина проехать невозможно
«Кировский мост перекрыт. Со стороны Тюнина в Курган не проехать», — пояснила собеседница агентства.
Местные жители предположили, что на участке проводят какую-то работу по откачке воды. При этом никаких дорожных знаков нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Обновлено в 13:05
В администрации пояснили, что там проводились работы по ликвидации последствий паводка. В данный проезд открыт.
На ограничение движения дорожные знаки не указывают
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