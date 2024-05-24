24 мая 2024

Курганцы сообщили о перекрытии Кировского моста со стороны шоссе Тюнина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд по мосту ограничили
Проезд по мосту ограничили Фото:

В Кургане ограничили проезд по Кировскому мосту. По словам читательницы URA.RU, сейчас в город со стороны шоссе Тюнина проехать невозможно

«Кировский мост перекрыт. Со стороны Тюнина в Курган не проехать», — пояснила собеседница агентства.

Местные жители предположили, что на участке проводят какую-то работу по откачке воды. При этом никаких дорожных знаков нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Обновлено в 13:05

В администрации пояснили, что там проводились работы по ликвидации последствий паводка. В данный проезд открыт.

На ограничение движения дорожные знаки не указывают
На ограничение движения дорожные знаки не указывают
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане ограничили проезд по Кировскому мосту. По словам читательницы URA.RU, сейчас в город со стороны шоссе Тюнина проехать невозможно «Кировский мост перекрыт. Со стороны Тюнина в Курган не проехать», — пояснила собеседница агентства. Местные жители предположили, что на участке проводят какую-то работу по откачке воды. При этом никаких дорожных знаков нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Обновлено в 13:05 В администрации пояснили, что там проводились работы по ликвидации последствий паводка. В данный проезд открыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...