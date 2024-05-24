24 мая 2024

Силовики провели обыск у организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики во второй раз за год нагрянули на БДСМ-тусовку Фото:

У екатеринбургского организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского провели обыск. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Дома у Словиковского проведен обыск. По предварительным данным, ничего запрещенного там не найдено. А вот у посетителей ночной вечеринки обнаружены с собой вещества неизвестного происхождения. Они направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

Словиковского задержали ночью на БДСМ-тусовке на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). С ним проводились следственные действия. Скандальный организатор не первый раз попал в поле зрения силовиков: в феврале этого года люди в погонах прервали тусовку с элементами БДСМ в ночном клубе в центре Екатеринбурга. А позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место и в Доме офицеров округа.

На нынешней БДСМ-вечеринке подвешивали девушку к потолку
На нынешней БДСМ-вечеринке подвешивали девушку к потолку
Фото:
Участники тусовки были в масках
Участники тусовки были в масках
Фото:

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У екатеринбургского организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского провели обыск. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дома у Словиковского проведен обыск. По предварительным данным, ничего запрещенного там не найдено. А вот у посетителей ночной вечеринки обнаружены с собой вещества неизвестного происхождения. Они направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства. Словиковского задержали ночью на БДСМ-тусовке на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). С ним проводились следственные действия. Скандальный организатор не первый раз попал в поле зрения силовиков: в феврале этого года люди в погонах прервали тусовку с элементами БДСМ в ночном клубе в центре Екатеринбурга. А позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место и в Доме офицеров округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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