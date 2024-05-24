24 мая 2024

Появилось видео БДСМ-тусовки, на которую ворвались свердловские силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, бдсм вечеринка, blue velvet
БДСМ-вечеринка сорвалась второй раз за год Фото:

На загородной базе в Белоярском (Свердловская область) силовики накрыли БДСМ-тусовку и задержали, а потом отпустили ее организатора Станислава Словиковского. Видео с прерванной вечеринки с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

На кадрах видны посетители. Некоторые из них одеты довольно буднично, на ком-то красуются красные кожаные трусы, а одну из дам украшает только пирсинг и боди-арт. Парень с поднятыми вверх руками говорит собравшимся: «Полиция — наши друзья! Давайте не будем их провоцировать». Из уважения к частной жизни участников мероприятия агентство скрыло их лица.

Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия.

Это уже второй за год рейд правоохранительных органов на подобных встречах: первый прошел в феврале в ночном клубе в центре Екатеринбурга. Тогда Словиковский заявлял, что не занимается БДСМ-тематикой, а намерен посвятить себя искусству. После этого всплыли факты, что БДСМ-активности имело место не только в клубах, но в окружном Доме офицеров.

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На загородной базе в Белоярском (Свердловская область) силовики накрыли БДСМ-тусовку и задержали, а потом отпустили ее организатора Станислава Словиковского. Видео с прерванной вечеринки с URA.RU поделился источник в силовых структурах. На кадрах видны посетители. Некоторые из них одеты довольно буднично, на ком-то красуются красные кожаные трусы, а одну из дам украшает только пирсинг и боди-арт. Парень с поднятыми вверх руками говорит собравшимся: «Полиция — наши друзья! Давайте не будем их провоцировать». Из уважения к частной жизни участников мероприятия агентство скрыло их лица. Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия. Это уже второй за год рейд правоохранительных органов на подобных встречах: первый прошел в феврале в ночном клубе в центре Екатеринбурга. Тогда Словиковский заявлял, что не занимается БДСМ-тематикой, а намерен посвятить себя искусству. После этого всплыли факты, что БДСМ-активности имело место не только в клубах, но в окружном Доме офицеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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