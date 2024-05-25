25 мая 2024

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова провела уборку в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалкова заявила, что в Челябинске заметны улучшения в области экологии (архивное фото)
Михалкова заявила, что в Челябинске заметны улучшения в области экологии (архивное фото) Фото:

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вместе с волонтерами 25 мая приехала в Челябинск для уборки города. Подробностями поездки звезда поделилась в своих соцсетях.

«Челябинск! С командой „Воды России“ мы снова приехали в этот суровый и современный город… В этот раз здесь на субботнике „Воды России“ больше обычного детей и семей! Значит, тема экологии начинает сильнее интересовать детей, подростков», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте».

В 2020 году она уже приезжала на очистку берега озера Смолино, а в 2021 году вылавливала покрышки с озера Тургояк. Сравнивая эти поездки и последнюю, она подчеркнула, что сейчас в Челябинске заметны улучшения в области экологии. «Смотрю на экологическое будущее региона с оптимизмом», — отметила Михалкова.

Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В Челябинск она приехала после уборки в Саратове, где на берегу Волги активисты собрали 224 мешка мусора.

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Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вместе с волонтерами 25 мая приехала в Челябинск для уборки города. Подробностями поездки звезда поделилась в своих соцсетях. «Челябинск! С командой „Воды России“ мы снова приехали в этот суровый и современный город… В этот раз здесь на субботнике „Воды России“ больше обычного детей и семей! Значит, тема экологии начинает сильнее интересовать детей, подростков», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте». В 2020 году она уже приезжала на очистку берега озера Смолино, а в 2021 году вылавливала покрышки с озера Тургояк. Сравнивая эти поездки и последнюю, она подчеркнула, что сейчас в Челябинске заметны улучшения в области экологии. «Смотрю на экологическое будущее региона с оптимизмом», — отметила Михалкова. Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В Челябинск она приехала после уборки в Саратове, где на берегу Волги активисты собрали 224 мешка мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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