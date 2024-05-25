Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вместе с волонтерами 25 мая приехала в Челябинск для уборки города. Подробностями поездки звезда поделилась в своих соцсетях.
«Челябинск! С командой „Воды России“ мы снова приехали в этот суровый и современный город… В этот раз здесь на субботнике „Воды России“ больше обычного детей и семей! Значит, тема экологии начинает сильнее интересовать детей, подростков», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте».
В 2020 году она уже приезжала на очистку берега озера Смолино, а в 2021 году вылавливала покрышки с озера Тургояк. Сравнивая эти поездки и последнюю, она подчеркнула, что сейчас в Челябинске заметны улучшения в области экологии. «Смотрю на экологическое будущее региона с оптимизмом», — отметила Михалкова.
Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В Челябинск она приехала после уборки в Саратове, где на берегу Волги активисты собрали 224 мешка мусора.
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