В США рассказали, почему иностранные ЧВК не едут воевать на Украину

Глава MOSAIC Шиена: иностранные ЧВК боятся хаоса на Украине
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Иностранные ЧВК разочарованы тяжелыми условиями на Украине, заявил Шиена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные частные военные компании (ЧВК) сталкиваются с хаосом и сложными условиями на Украине, что отталкивает их от заключения контрактов. Об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков», — передает РИА Новости слова Шиена. Таком образом он прокомментировал нынешнее положение ЧВК на украинской территории.

Председатель американской фирмы также выразил мнение, что текущее положение на линии фронта и российское наступление могут усилить хаос в рядах ВСУ и уменьшить вероятность увеличения числа иностранных ЧВК. Шиена подчеркнул, что потенциальные подрядчики разочарованы тяжелыми условиями и сложностями ведения боев.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что НАТО содействует массовой переброске наемников и боевиков из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана на Украину. Некоторые из них задействованы в дальнейшей террористической экспансии в странах СНГ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России успешно уничтожили подразделения «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Это произошло в районах Дергачей, Волчанска и Липцов Харьковской области.

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Иностранные частные военные компании (ЧВК) сталкиваются с хаосом и сложными условиями на Украине, что отталкивает их от заключения контрактов. Об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. «Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков», — передает РИА Новости слова Шиена. Таком образом он прокомментировал нынешнее положение ЧВК на украинской территории. Председатель американской фирмы также выразил мнение, что текущее положение на линии фронта и российское наступление могут усилить хаос в рядах ВСУ и уменьшить вероятность увеличения числа иностранных ЧВК. Шиена подчеркнул, что потенциальные подрядчики разочарованы тяжелыми условиями и сложностями ведения боев. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что НАТО содействует массовой переброске наемников и боевиков из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана на Украину. Некоторые из них задействованы в дальнейшей террористической экспансии в странах СНГ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России успешно уничтожили подразделения «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Это произошло в районах Дергачей, Волчанска и Липцов Харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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