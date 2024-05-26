Иностранные частные военные компании (ЧВК) сталкиваются с хаосом и сложными условиями на Украине, что отталкивает их от заключения контрактов. Об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.
«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков», — передает РИА Новости слова Шиена. Таком образом он прокомментировал нынешнее положение ЧВК на украинской территории.
Председатель американской фирмы также выразил мнение, что текущее положение на линии фронта и российское наступление могут усилить хаос в рядах ВСУ и уменьшить вероятность увеличения числа иностранных ЧВК. Шиена подчеркнул, что потенциальные подрядчики разочарованы тяжелыми условиями и сложностями ведения боев.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что НАТО содействует массовой переброске наемников и боевиков из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана на Украину. Некоторые из них задействованы в дальнейшей террористической экспансии в странах СНГ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России успешно уничтожили подразделения «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Это произошло в районах Дергачей, Волчанска и Липцов Харьковской области.
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