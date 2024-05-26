В США рассказали, почему иностранные ЧВК не едут воевать на Украину

Глава MOSAIC Шиена: иностранные ЧВК боятся хаоса на Украине

26 мая 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Иностранные ЧВК разочарованы тяжелыми условиями на Украине, заявил Шиена Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные частные военные компании (ЧВК) сталкиваются с хаосом и сложными условиями на Украине, что отталкивает их от заключения контрактов. Об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. «Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков», — передает РИА Новости слова Шиена. Таком образом он прокомментировал нынешнее положение ЧВК на украинской территории. Председатель американской фирмы также выразил мнение, что текущее положение на линии фронта и российское наступление могут усилить хаос в рядах ВСУ и уменьшить вероятность увеличения числа иностранных ЧВК. Шиена подчеркнул, что потенциальные подрядчики разочарованы тяжелыми условиями и сложностями ведения боев. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что НАТО содействует массовой переброске наемников и боевиков из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана на Украину. Некоторые из них задействованы в дальнейшей террористической экспансии в странах СНГ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России успешно уничтожили подразделения «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Это произошло в районах Дергачей, Волчанска и Липцов Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные частные военные компании (ЧВК) сталкиваются с хаосом и сложными условиями на Украине, что отталкивает их от заключения контрактов. Об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. «Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков», — передает РИА Новости слова Шиена. Таком образом он прокомментировал нынешнее положение ЧВК на украинской территории. Председатель американской фирмы также выразил мнение, что текущее положение на линии фронта и российское наступление могут усилить хаос в рядах ВСУ и уменьшить вероятность увеличения числа иностранных ЧВК. Шиена подчеркнул, что потенциальные подрядчики разочарованы тяжелыми условиями и сложностями ведения боев. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что НАТО содействует массовой переброске наемников и боевиков из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана на Украину. Некоторые из них задействованы в дальнейшей террористической экспансии в странах СНГ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России успешно уничтожили подразделения «Иностранного легиона» и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Это произошло в районах Дергачей, Волчанска и Липцов Харьковской области.