Сейчас у президента России Владимира Путина трудный период, потому что у него плотный график. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует. Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий, и наш президент знает, что и как делать», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, в telegram-канале которого и опубликована беседа.
Песков также раскрыл детали графика Путина за прошедшие дни. Так, в четверг Путин прибыл в Минск, ночью в субботу после содержательных переговоров он улетел, а затем днем провел совещание по ОПК. В воскресенье, 26 мая, он посетит Узбекистан. Путин в хорошем смысле абсолютный трудоголик, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков признавался, что не знает, откуда Путин черпает силы. По его словам, для него это остается загадкой, которую в Кремле не могут разгадать 22 года.
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