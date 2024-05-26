Песков рассказал о трудном периоде в жизни Путина. Видео

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

26 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина плотный график, однако он не мешает ему эффективно работать, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас у президента России Владимира Путина трудный период, потому что у него плотный график. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует. Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий, и наш президент знает, что и как делать», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, в telegram-канале которого и опубликована беседа. Песков также раскрыл детали графика Путина за прошедшие дни. Так, в четверг Путин прибыл в Минск, ночью в субботу после содержательных переговоров он улетел, а затем днем провел совещание по ОПК. В воскресенье, 26 мая, он посетит Узбекистан. Путин в хорошем смысле абсолютный трудоголик, отметил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Песков признавался, что не знает, откуда Путин черпает силы. По его словам, для него это остается загадкой, которую в Кремле не могут разгадать 22 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас у президента России Владимира Путина трудный период, потому что у него плотный график. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует. Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий, и наш президент знает, что и как делать», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, в telegram-канале которого и опубликована беседа. Песков также раскрыл детали графика Путина за прошедшие дни. Так, в четверг Путин прибыл в Минск, ночью в субботу после содержательных переговоров он улетел, а затем днем провел совещание по ОПК. В воскресенье, 26 мая, он посетит Узбекистан. Путин в хорошем смысле абсолютный трудоголик, отметил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Песков признавался, что не знает, откуда Путин черпает силы. По его словам, для него это остается загадкой, которую в Кремле не могут разгадать 22 года.