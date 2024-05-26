Песков рассказал о трудном периоде в жизни Путина. Видео

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
У Владимира Путина плотный график, однако он не мешает ему эффективно работать, отметил Дмитрий Песков Фото:

Сейчас у президента России Владимира Путина трудный период, потому что у него плотный график. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует. Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий, и наш президент знает, что и как делать», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, в telegram-канале которого и опубликована беседа.

Песков также раскрыл детали графика Путина за прошедшие дни. Так, в четверг Путин прибыл в Минск, ночью в субботу после содержательных переговоров он улетел, а затем днем провел совещание по ОПК. В воскресенье, 26 мая, он посетит Узбекистан. Путин в хорошем смысле абсолютный трудоголик, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков признавался, что не знает, откуда Путин черпает силы. По его словам, для него это остается загадкой, которую в Кремле не могут разгадать 22 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас у президента России Владимира Путина трудный период, потому что у него плотный график. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует. Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий, и наш президент знает, что и как делать», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, в telegram-канале которого и опубликована беседа. Песков также раскрыл детали графика Путина за прошедшие дни. Так, в четверг Путин прибыл в Минск, ночью в субботу после содержательных переговоров он улетел, а затем днем провел совещание по ОПК. В воскресенье, 26 мая, он посетит Узбекистан. Путин в хорошем смысле абсолютный трудоголик, отметил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Песков признавался, что не знает, откуда Путин черпает силы. По его словам, для него это остается загадкой, которую в Кремле не могут разгадать 22 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...