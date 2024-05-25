Адвокат из Кургана назвал музыкантов Rammstein «психами». Видео

Курганский юрист считает шоу группы Rammstein лучшим из тех, что видел

26 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Курганский юрист оценил шоу немецкой рок-группы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Курганский адвокат Петр Волосников считает концерт группы Rammstein в Белграде лучшим из всех шоу, что он видел в жизни. Он назвал немецких музыкантов «психами» в хорошем смысле этого слова. Об этом юрист рассказал в своем telegram-канале. «Концерт Rammstein — это лучшее шоу из тех, какие я видел в жизни. Эти мужики просто психи какие-то в самом хорошем смысле этого слова», — поделился впечатлениями с подписчиками Волосников. Он опубликовал видео с концерта, на котором побывал вместе с семьей. По словам юриста, он не является преданным фанатом Rammstein. На концерт он попал потому, что эта группа нравится его близким людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский адвокат Петр Волосников считает концерт группы Rammstein в Белграде лучшим из всех шоу, что он видел в жизни. Он назвал немецких музыкантов «психами» в хорошем смысле этого слова. Об этом юрист рассказал в своем telegram-канале. «Концерт Rammstein — это лучшее шоу из тех, какие я видел в жизни. Эти мужики просто психи какие-то в самом хорошем смысле этого слова», — поделился впечатлениями с подписчиками Волосников. Он опубликовал видео с концерта, на котором побывал вместе с семьей. По словам юриста, он не является преданным фанатом Rammstein. На концерт он попал потому, что эта группа нравится его близким людям.