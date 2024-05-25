25 мая 2024
24 мая 2024

Адвокат из Кургана назвал музыкантов Rammstein «психами». Видео

Курганский юрист считает шоу группы Rammstein лучшим из тех, что видел
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, рок, выступление, силуэт, сукачев гарик
Курганский юрист оценил шоу немецкой рок-группы (архивное фото) Фото:

Курганский адвокат Петр Волосников считает концерт группы Rammstein в Белграде лучшим из всех шоу, что он видел в жизни. Он назвал немецких музыкантов «психами» в хорошем смысле этого слова. Об этом юрист рассказал в своем telegram-канале.

«Концерт Rammstein — это лучшее шоу из тех, какие я видел в жизни. Эти мужики просто психи какие-то в самом хорошем смысле этого слова», — поделился впечатлениями с подписчиками Волосников. Он опубликовал видео с концерта, на котором побывал вместе с семьей.

По словам юриста, он не является преданным фанатом Rammstein. На концерт он попал потому, что эта группа нравится его близким людям.

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Курганский адвокат Петр Волосников считает концерт группы Rammstein в Белграде лучшим из всех шоу, что он видел в жизни. Он назвал немецких музыкантов «психами» в хорошем смысле этого слова. Об этом юрист рассказал в своем telegram-канале. «Концерт Rammstein — это лучшее шоу из тех, какие я видел в жизни. Эти мужики просто психи какие-то в самом хорошем смысле этого слова», — поделился впечатлениями с подписчиками Волосников. Он опубликовал видео с концерта, на котором побывал вместе с семьей. По словам юриста, он не является преданным фанатом Rammstein. На концерт он попал потому, что эта группа нравится его близким людям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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