Звезда «Уральских пельменей» Михалкова раскрыла, сколько мусора ей удалось убрать в Челябинске

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что совместно с волонтерами ей удалось собрать 220 мешков мусора на городском пляже водохранилища Шершни в Челябинске. По ее словам, большая часть мусора — пластик.
«Городской пляж водохранилища Шершни в Челябинске к новому сезону готов! Во время Всероссийской акции „Вода России“ мы собрали: 120 мешков пластика, 50 мешков стекла, 32 мешка бытового мусора, 18 мешков металла», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте».
По ее словам, вместе с очисткой территории волонтеры провели просветительские акции по теме экологии для школьников школы № 108. Следующая уборка пройдет на городском пляже Академгородка Новосибирского водохранилища 5 июня, подчеркнула Михалкова.
Совместно с командой «Воды России» звезда приезжала в Челябинск 25 мая. Она уже дважды бывала на очистке челябинских озер Смолино и Тургояк, поэтому, сравнив поездки, Михалкова заявила, что в экологии региона заметны улучшения.
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