Звезда «Уральских пельменей» Михалкова раскрыла, сколько мусора ей удалось убрать в Челябинске

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» собрала 220 мешков мусора в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Юлии Михалковой, больше всего волонтеры собрали пластика
По словам Юлии Михалковой, больше всего волонтеры собрали пластика Фото:

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что совместно с волонтерами ей удалось собрать 220 мешков мусора на городском пляже водохранилища Шершни в Челябинске. По ее словам, большая часть мусора — пластик.

«Городской пляж водохранилища Шершни в Челябинске к новому сезону готов! Во время Всероссийской акции „Вода России“ мы собрали: 120 мешков пластика, 50 мешков стекла, 32 мешка бытового мусора, 18 мешков металла», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, вместе с очисткой территории волонтеры провели просветительские акции по теме экологии для школьников школы № 108. Следующая уборка пройдет на городском пляже Академгородка Новосибирского водохранилища 5 июня, подчеркнула Михалкова.

Совместно с командой «Воды России» звезда приезжала в Челябинск 25 мая. Она уже дважды бывала на очистке челябинских озер Смолино и Тургояк, поэтому, сравнив поездки, Михалкова заявила, что в экологии региона заметны улучшения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что совместно с волонтерами ей удалось собрать 220 мешков мусора на городском пляже водохранилища Шершни в Челябинске. По ее словам, большая часть мусора — пластик. «Городской пляж водохранилища Шершни в Челябинске к новому сезону готов! Во время Всероссийской акции „Вода России“ мы собрали: 120 мешков пластика, 50 мешков стекла, 32 мешка бытового мусора, 18 мешков металла», — написала Юлия Михалкова на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, вместе с очисткой территории волонтеры провели просветительские акции по теме экологии для школьников школы № 108. Следующая уборка пройдет на городском пляже Академгородка Новосибирского водохранилища 5 июня, подчеркнула Михалкова. Совместно с командой «Воды России» звезда приезжала в Челябинск 25 мая. Она уже дважды бывала на очистке челябинских озер Смолино и Тургояк, поэтому, сравнив поездки, Михалкова заявила, что в экологии региона заметны улучшения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...