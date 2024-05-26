26 мая 2024

«Единая Россия» подводит итоги праймериз

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От итогов праймериз зависит, кто будет выдвинут на выборы от партии
От итогов праймериз зависит, кто будет выдвинут на выборы от партии Фото:

Порядка 3 млн избирателей со всей страны приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России». По данным пресс-службы партии, вечером 26 мая преступили к подсчету голосов. 

«В предварительном голосовании приняли участие около 3 млн человек. После церемонии соединения ключа шифрования секретарь генсовета „Единой России“ (ЕР) Андрей Турчак дал старт подсчету голосов», — на данные партийцев ссылаются «Ведомости».

По словам Турчака, в рамках единого дня голосования избирателям предстоит отдать свой голос за глав 23 регионов, депутатов законодательных собраний в 13 субъектах России, двух глав административных центров и депутатов 21 гордумы. Всего на праймериз ЕР было зарегистрировано более 22 тысяч кандидатов.

Наибольший интерес к выборам зафиксирован в Московской городской думе, где на одно место претендуют почти 10 человек. В других городах, таких как Элиста, Иркутска и Челябинск, также наблюдается высокий уровень конкуренции. Турчак упомянул регионы с наиболее активным участием в праймериз — это Алтай, Тува и Карачаево-Черкесская Республика. По количеству проголосовавших лидирует Москва, значительные показатели имеют Татарстан, Волгоградская и Тульская области.

Турчак отметил, что 210 участников спецоперации выдвинулись кандидатами на предварительное голосование. Он выразил уверенность в том, что многие из них станут депутатами по итогам выборов в сентябре.

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Порядка 3 млн избирателей со всей страны приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России». По данным пресс-службы партии, вечером 26 мая преступили к подсчету голосов.  «В предварительном голосовании приняли участие около 3 млн человек. После церемонии соединения ключа шифрования секретарь генсовета „Единой России“ (ЕР) Андрей Турчак дал старт подсчету голосов», — на данные партийцев ссылаются «Ведомости». По словам Турчака, в рамках единого дня голосования избирателям предстоит отдать свой голос за глав 23 регионов, депутатов законодательных собраний в 13 субъектах России, двух глав административных центров и депутатов 21 гордумы. Всего на праймериз ЕР было зарегистрировано более 22 тысяч кандидатов. Наибольший интерес к выборам зафиксирован в Московской городской думе, где на одно место претендуют почти 10 человек. В других городах, таких как Элиста, Иркутска и Челябинск, также наблюдается высокий уровень конкуренции. Турчак упомянул регионы с наиболее активным участием в праймериз — это Алтай, Тува и Карачаево-Черкесская Республика. По количеству проголосовавших лидирует Москва, значительные показатели имеют Татарстан, Волгоградская и Тульская области. Турчак отметил, что 210 участников спецоперации выдвинулись кандидатами на предварительное голосование. Он выразил уверенность в том, что многие из них станут депутатами по итогам выборов в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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