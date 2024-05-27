Политолог раскрыл, почему митинги в Армении не приведут к свержению Пашиняна

Акции гражданского протеста в Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна не принесут результата. Свергнуть его получится только при помощи местной политической элиты и силовых структур, если этого захочет Запад. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки Пашиняна. Протестующие перекрыли несколько трасс. Начались аресты. Уже задержано 240 активистов, среди которых депутаты и сын бывшего председателя ОДКБ Игоря Хачатурова. Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану четыре села, ранее входившие в его состав. В 1990-х годах территории перешли под контроль Армении. Оппозиция обвинила правительство в односторонней сдаче территорий.
«Митинги и акции протеста сами по себе никого не свергают. Смене власти способствуют внутренние политические расклады. Если толпа протестующих будет более мощной и сильной, с ними просто будут более агрессивными методами бороться. Вопрос в том, что если часть политической элиты, связанная с силовыми структурами Армении, скажет премьер-министру республики давай, уходи, то это будет уже совершенно другая ситуация. Запад не позволит сейчас убрать Пашиняна. Для этого нужно, чтобы раскол произошел внутри политической элиты, которая сама должна захотеть его убрать в достаточно жесткой форме. Пока мы этого не видим», — сообщил Владимир Брутер.
Политолог также отметил, что заявления Пашиняна о помощи двух стран из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году направлены на ухудшение отношения к России и странам СНГ. «Пашинян просто так бездумно выкрикивает какие-то лозунги, которые, на его взгляд должны ухудшить общественное мнение о России, странах СНГ и ОДКБ. Армения показала свою полную неготовность к тому, чтобы воевать с Азербайджаном за территории Нагорного Карабаха. При том, что Владимир Путин предупреждал Пашиняна много раз, что закончится все так, как случилось. Россия предлагала Армении более выгодные промежуточные варианты, которые она отбрасывала, говоря о том, что будет воевать», — отметил Брутер.
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