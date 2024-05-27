Жители Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна: ситуация к этому часу

Полиция задержала 240 человек во время протестов в Армении

27 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

По последним данным, в Армении задержаны 240 человек Фото: Александр Патрин/ТАСС новость из сюжета Массовые протесты в Армении В Армении акции протеста набирают обороты. Уже задержаны 240 активистов, среди которых депутаты и сын бывшего председателя ОДКБ Игоря Хачатурова. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. URA.RU приводит главное к этому часу о протестах в Армении. Кого задержали в Армении: как работают силовики Новость по теме В Армении толпы людей заблокировали улицы, начались задержания. Фоторепортаж По последним данным, число задержанных выросло до 240 человек. Силовики жестко скрутили депутата от оппозиции Ашота Симоняна. Во время задержания его оскорбляли и били по голове. В городе Сисиан протестующих обрызгали слезоточивым газом. Часть трасс остается заблокированными. На протестах был задержан и пророссийский блогер Мики Бадалян. А армянский певец Арсен Григорян получил травму ноги. Его отвезли на машине скорой помощи. Как протестуют граждане: от баррикад до сопротивления полиции Точное количество человек, которые принимают участие в протестах, неизвестно. Однако счет может идти на десятки тысяч. Протестующие блокируют улицы всем, что попадается под руку. В ход идут машины, мусорные баки, велосипеды и скамейки. Силовики пытаются вручную расталкивать брошенные на дорогах авто, чтобы освободить проезд. Перекрыты трассы из столицы в Армавир, Аштарак, Севан и другие города, а также автомагистраль к границе с Ираном. Telegram-каналы оппозиции говорят о перекрытии дорог по всей стране. Как Пашинян отреагировал на протесты Новость по теме Оппозиция в Армении выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьера. Фоторепортаж Он заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» с исторических времен. По его словам, этот вопрос надо решить в ближайшие месяцы. Протестующие выступают против делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, что началось с Тавушской области. Однако Пашинян уверен, что этот ход является важным шагом для обеспечения безопасности Армении. Секретарь фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что власть может забрать собственность Армянской апостольской церкви. Она будет использоваться для нужд государства. Почему начались протесты в Армении Ранее Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану четыре села. Они были в составе соседней страны, однако позднее перешли под контроль Армении в 1990-х годах. До этих событий два государства пережили еще одну войну за Нагорный Карабах, в результате которого территория отошла Баку. Движение «Тавуш во имя родины» потребовало отставки Пашиняна. Оно обвиняет правительство в односторонней сдаче территорий. Оппозиция выдвинула свою кандидатуру на пост-премьера министра. Они предлагают архиепископа Баграта Галстаняна, который и возглавляет протесты и находится сейчас среди толпы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Армении акции протеста набирают обороты. Уже задержаны 240 активистов, среди которых депутаты и сын бывшего председателя ОДКБ Игоря Хачатурова. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. URA.RU приводит главное к этому часу о протестах в Армении. По последним данным, число задержанных выросло до 240 человек. Силовики жестко скрутили депутата от оппозиции Ашота Симоняна. Во время задержания его оскорбляли и били по голове. В городе Сисиан протестующих обрызгали слезоточивым газом. Часть трасс остается заблокированными. На протестах был задержан и пророссийский блогер Мики Бадалян. А армянский певец Арсен Григорян получил травму ноги. Его отвезли на машине скорой помощи. Точное количество человек, которые принимают участие в протестах, неизвестно. Однако счет может идти на десятки тысяч. Протестующие блокируют улицы всем, что попадается под руку. В ход идут машины, мусорные баки, велосипеды и скамейки. Силовики пытаются вручную расталкивать брошенные на дорогах авто, чтобы освободить проезд. Перекрыты трассы из столицы в Армавир, Аштарак, Севан и другие города, а также автомагистраль к границе с Ираном. Telegram-каналы оппозиции говорят о перекрытии дорог по всей стране. Он заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» с исторических времен. По его словам, этот вопрос надо решить в ближайшие месяцы. Протестующие выступают против делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, что началось с Тавушской области. Однако Пашинян уверен, что этот ход является важным шагом для обеспечения безопасности Армении. Секретарь фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что власть может забрать собственность Армянской апостольской церкви. Она будет использоваться для нужд государства. Ранее Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану четыре села. Они были в составе соседней страны, однако позднее перешли под контроль Армении в 1990-х годах. До этих событий два государства пережили еще одну войну за Нагорный Карабах, в результате которого территория отошла Баку. Движение «Тавуш во имя родины» потребовало отставки Пашиняна. Оно обвиняет правительство в односторонней сдаче территорий. Оппозиция выдвинула свою кандидатуру на пост-премьера министра. Они предлагают архиепископа Баграта Галстаняна, который и возглавляет протесты и находится сейчас среди толпы.