В ЯНАО в трети всех смертей виноваты болезни системы кровообращения

На Ямале 35% всех смертей в 2023 году приходилось на болезни системы кровообращения. Данный показатель более оптимистичен по сравнению с 2018 годом, когда в структуре общей смертности населения округа на данные болезни приходилось 40%. Половина летальных исходов от болезней системы кровообращения приходится на ишемическую болезнь сердца, от которой в прошлом году скончались 527 жителей Ямала. Подавляющее большинство пациентов-сердечников — мужчины. Данные статистики предоставлены в правительстве округа.
«В структуре общей смертности населения ЯНАО на болезни системы кровообращения (БКС) приходилось в 2018 году 40,4%, в 2022 году — 38,9%, в 2023 году — 35,1%. Число зарегистрированных заболеваний БСК в 2023 году — 109 148 человек», — сообщается в аналитической справке к региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Общая заболеваемость БКС в 2023 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 15%. Данный скачок специалисты связывают с эпидемией COVID-19. «Рост показателей отмечается на фоне эпидемии COVID-19, перераспределения диагностических и лечебных мощностей, приостановки профилактических осмотров и диспансеризации, а также прекращения оказания плановой помощи», — отмечается в документе.
Половина летальных исходов при заболеваниях системы кровообращения приходится на ишемическую болезнь сердца. В 2023 году от нее на Ямале скончались 527 человек. Второе место занимают цереброваскулярные болезни (умерли 207 человек), третье — другие болезни сердца.
Основную долю умерших от ишемической болезни сердца составляют мужчины (68,7%). Среди жителей города в трудоспособном возрасте мужчины составляют 94,5%.
Специалисты отмечают также рост оперативных вмешательств на сердце в 2023 году — на 5,2%, сосудах — на 36,1%. Врачи Ямала провели 735 операций на сердце, с летальным исходом — 2,2%.
Как отмечают аналитики, сроки оказания высокотехнологической медпомощи сердечникам в стационарах округа не превышают одного месяца. В федеральных учреждениях они варьируются в среднем от трех до шести месяцев. «Это связано с большой загруженностью и последовательной очередностью для получения помощи в федеральных учреждениях», — поясняет источник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) бригада «скорой помощи» спасла женщину, у которой на десять минут остановилось сердце. Клиническая смерть наступила по дороге в больницу.
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