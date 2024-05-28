Депутат Госдумы назвал единственный способ сделать жилье в РФ доступным

Единственный способ сделать недвижимость в России доступной, начать строить больше жилья под долгосрочную социальную аренду. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Если кто-то в государстве вдруг захочет сделать жилье доступным, то нужно ограничить произвол монополий, хотя бы строительных и банковских. Также нужно обеспечить массовое, а не точечное, как сейчас, строительство жилья для социальной, то есть почти бесплатной, долгосрочной аренды», — сказал Михаил Делягин.
Он подчеркнул, что льготная ипотека привела к взрывному росту цен на жилье. «Расширение спроса на жилье, в том числе благодаря ипотеке, требует ограничения злоупотребления застройщиками своим монопольным положением. Лишь сегодня, когда ситуация зашла в многократно описанный и спрогнозированный тупик, часть законодателей начали с изумлением обнаруживать, что дважды два четыре. При этом продолжают игнорировать действительность. Поскольку хоть ипотека, в том числе льготная, и задрала цены на жилье до небес, но все же расширила предложение на рынке недвижимости», — отметил депутат.
Аналитики и участники рынка недвижимости ожидают увеличения стоимости квартир к концу второго квартала 2024 года. По оценкам, они подорожают в диапазоне от 1,5 до 15%. Минфин РФ предложил повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка. Текущая программа, позволяющая получать кредит под 6% годовых, истекает 1 июля 2024 года.
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