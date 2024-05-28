Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Бельгию для подписания важного двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщает бельгийская газета Soir.
«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — утверждает издание.
В рамках визита на аэродроме Мелсбрук президент Украины проведет встречи с пилотами, инструкторами и техническими специалистами, работающими с истребителями F-16, что подчеркивает военно-технический аспект соглашения о безопасности.
Зеленский продолжит путешествовать по странам Пиренейского полуострова. Сразу после визита в Испанию он намерен посетить Португалию. Зеленский уже подписал в Испании соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Педро Санчесом.
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