Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский продолжит путешествовать по странам Пиренейского полуострова Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Бельгию для подписания важного двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщает бельгийская газета Soir.

«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — утверждает издание.

В рамках визита на аэродроме Мелсбрук президент Украины проведет встречи с пилотами, инструкторами и техническими специалистами, работающими с истребителями F-16, что подчеркивает военно-технический аспект соглашения о безопасности.

Зеленский продолжит путешествовать по странам Пиренейского полуострова. Сразу после визита в Испанию он намерен посетить Португалию. Зеленский уже подписал в Испании соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Педро Санчесом.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Бельгию для подписания важного двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщает бельгийская газета Soir. «Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — утверждает издание. В рамках визита на аэродроме Мелсбрук президент Украины проведет встречи с пилотами, инструкторами и техническими специалистами, работающими с истребителями F-16, что подчеркивает военно-технический аспект соглашения о безопасности. Зеленский продолжит путешествовать по странам Пиренейского полуострова. Сразу после визита в Испанию он намерен посетить Португалию. Зеленский уже подписал в Испании соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Педро Санчесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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