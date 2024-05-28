Стала известна причина в масштабном сбое в работе СДЭКа

«Ведомости»: причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик
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Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК Фото:

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК 27 мая. Они рассказали, что для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе.

«Ответственность за остановку работы сервиса доставки посылок СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Компания приостановила прием и выдачу отправлений еще 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — пишут «Ведомости».

Источник газеты подтвердил, что технический сбой связан с использованием вируса-шифровальщика. В итоге компания потеряла доступ к данным. В СДЭК не ответили, когда сервис возобновят работу. По словам другого источника «Ведомостей», прием и выдачу посылок планируют начать 28 мая.

На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Там сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. Однако позже стало известно, что пункты компании испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и всех корпоративных программ.

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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК 27 мая. Они рассказали, что для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе. «Ответственность за остановку работы сервиса доставки посылок СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Компания приостановила прием и выдачу отправлений еще 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — пишут «Ведомости». Источник газеты подтвердил, что технический сбой связан с использованием вируса-шифровальщика. В итоге компания потеряла доступ к данным. В СДЭК не ответили, когда сервис возобновят работу. По словам другого источника «Ведомостей», прием и выдачу посылок планируют начать 28 мая. На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Там сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. Однако позже стало известно, что пункты компании испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и всех корпоративных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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