Стала известна причина в масштабном сбое в работе СДЭКа

«Ведомости»: причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

28 мая 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК Фото: Роман Наумов © URA.RU Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК 27 мая. Они рассказали, что для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе. «Ответственность за остановку работы сервиса доставки посылок СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Компания приостановила прием и выдачу отправлений еще 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — пишут «Ведомости». Источник газеты подтвердил, что технический сбой связан с использованием вируса-шифровальщика. В итоге компания потеряла доступ к данным. В СДЭК не ответили, когда сервис возобновят работу. По словам другого источника «Ведомостей», прием и выдачу посылок планируют начать 28 мая. На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Там сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. Однако позже стало известно, что пункты компании испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и всех корпоративных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК 27 мая. Они рассказали, что для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе. «Ответственность за остановку работы сервиса доставки посылок СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Компания приостановила прием и выдачу отправлений еще 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — пишут «Ведомости». Источник газеты подтвердил, что технический сбой связан с использованием вируса-шифровальщика. В итоге компания потеряла доступ к данным. В СДЭК не ответили, когда сервис возобновят работу. По словам другого источника «Ведомостей», прием и выдачу посылок планируют начать 28 мая. На сайте СДЭКа произошел масштабный сбой. Там сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. Однако позже стало известно, что пункты компании испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и всех корпоративных программ.