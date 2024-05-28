В Подмосковье ПВО сбили дрон ВСУ, обломки упали на дом: что известно о ЧП в Балашихе к утру 28 мая

Вечером 27 мая в Подмосковье средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Обломки дрона упали на жилой дом. Люди успели эвакуироваться, а с восстановлением дома пообещали помочь власти. Также из-за угрозы атаки в этот вечер поменяли курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. Главное о ЧП к утру 28 мая — в материале URA.RU.
В Подмосковье сбит беспилотник
Вечером 27 мая над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит украинский БПЛА. На месте работают оперативники. Место происшествия оцеплено.
Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в подмосковных аэропортах
На фоне угрозы атаки со стороны ВСУ самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно.
Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Сейчас все аэропорты Московского региона работают штатно.
Реакция властей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обломки украинского БПЛА, сбитого ПВО, упали на частный дом. Это произошло вечером в микрорайоне Кучино в Балашихе. Находившиеся внутри люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. Также Воробьев уточнил, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.
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