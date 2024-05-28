В Подмосковье ПВО сбили дрон ВСУ, обломки упали на дом: что известно о ЧП в Балашихе к утру 28 мая

В Подмосковье сбит украинский беспилотник
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Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вечером 27 мая в Подмосковье средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Обломки дрона упали на жилой дом. Люди успели эвакуироваться, а с восстановлением дома пообещали помочь власти. Также из-за угрозы атаки в этот вечер поменяли курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. Главное о ЧП к утру 28 мая — в материале URA.RU.

В Подмосковье сбит беспилотник

Вечером 27 мая над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит украинский БПЛА. На месте работают оперативники. Место происшествия оцеплено.

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в подмосковных аэропортах

На фоне угрозы атаки со стороны ВСУ самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно.

Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Сейчас все аэропорты Московского региона работают штатно.

Реакция властей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обломки украинского БПЛА, сбитого ПВО, упали на частный дом. Это произошло вечером в микрорайоне Кучино в Балашихе. Находившиеся внутри люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. Также Воробьев уточнил, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.

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Вечером 27 мая в Подмосковье средствами ПВО был сбит украинский беспилотник. Обломки дрона упали на жилой дом. Люди успели эвакуироваться, а с восстановлением дома пообещали помочь власти. Также из-за угрозы атаки в этот вечер поменяли курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. Главное о ЧП к утру 28 мая — в материале URA.RU. Вечером 27 мая над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит украинский БПЛА. На месте работают оперативники. Место происшествия оцеплено. На фоне угрозы атаки со стороны ВСУ самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно. Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Сейчас все аэропорты Московского региона работают штатно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обломки украинского БПЛА, сбитого ПВО, упали на частный дом. Это произошло вечером в микрорайоне Кучино в Балашихе. Находившиеся внутри люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. Также Воробьев уточнил, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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