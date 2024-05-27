Юров: обломки сбитого в Балашихе БПЛА ВСУ задели двух мужчин

28 мая 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обломки сбитого в Балашихе БПЛА ВСУ задели двух мужчин, один из них госпитализирован. Об этом сообщает глава округа Сергей Юров. «На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет», — написал Юров в своем telegram-канале. Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Юров пообщался с жильцами и соседями, и пообещал оказать всю необходимую помощь по восстановлению. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обломки сбитого в Балашихе БПЛА ВСУ задели двух мужчин, один из них госпитализирован. Об этом сообщает глава округа Сергей Юров. «На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет», — написал Юров в своем telegram-канале. Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Юров пообщался с жильцами и соседями, и пообещал оказать всю необходимую помощь по восстановлению. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.