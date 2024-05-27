Жителей Тюменской области предупреждают о сильном шторме

В Тюмени и на юге области объявлено штормовое предупреждение
В Тюмени и на юге области в течение суток 28-29 мая ожидается сильный штормовой ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».
«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области до конца дня 28 мая и в первую половину ночи 29 мая местами ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более»
Ветер, который дует со скоростью 24 м/с и выше классифицируется ведомством МЧС как «сильный шторм». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 мая пройдут дожди и усилится ветер.
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