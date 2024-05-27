27 мая 2024

Жителей Тюменской области предупреждают о сильном шторме

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени и на юге области объявлено штормовое предупреждение
В Тюмени и на юге области объявлено штормовое предупреждение Фото:

В Тюмени и на юге области в течение суток 28-29 мая ожидается сильный штормовой ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области до конца дня 28 мая и в первую половину ночи 29 мая местами ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более»

Ветер, который дует со скоростью 24 м/с и выше классифицируется ведомством МЧС как «сильный шторм». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 мая пройдут дожди и усилится ветер

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В Тюмени и на юге области в течение суток 28-29 мая ожидается сильный штормовой ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области до конца дня 28 мая и в первую половину ночи 29 мая местами ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более» Ветер, который дует со скоростью 24 м/с и выше классифицируется ведомством МЧС как «сильный шторм». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 мая пройдут дожди и усилится ветер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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