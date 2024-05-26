26 мая 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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28 мая в регионе пройдет дождь
28 мая в регионе пройдет дождь Фото:

В Тюменской области 28 мая ожидается дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

«По данным Тюменского ЦГМС днем 28 мая 2024 г на юге Тюменской области днём ожидается кратковременные дожди, ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Будьте бдительны и осторожны!», — сообщили в МЧС.

Ранее URA.RU писало, в Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов.

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В Тюменской области 28 мая ожидается дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.  «По данным Тюменского ЦГМС днем 28 мая 2024 г на юге Тюменской области днём ожидается кратковременные дожди, ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Будьте бдительны и осторожны!», — сообщили в МЧС. Ранее URA.RU писало, в Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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