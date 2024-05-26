В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

28 мая в регионе пройдет дождь
В Тюменской области 28 мая ожидается дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«По данным Тюменского ЦГМС днем 28 мая 2024 г на юге Тюменской области днём ожидается кратковременные дожди, ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Будьте бдительны и осторожны!», — сообщили в МЧС.
Ранее URA.RU писало, в Тюменской области ночью 29-31 мая синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем 30 и 31 мая температура будет подниматься до +11-18 градусов.
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