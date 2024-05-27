В ЯНАО из-за ремонта перекроют главную автодорогу

Дорогу перекроют с 4 по 6 июня
Дорогу Надым — Салехард перекроют с 4 по 6 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 06:00 утра 4 июня до 06:00 утра 6 июня движение по дороге Надым-Салехард полностью перекроют.», — рассказали на официальной странице дорожного департамента ЯНАО «ВКонтакте». На автодороге будут вестись ремонтные работы на газопроводе.
Для обеспечения безопасного движения дорожники выставят запрещающие знаки. Будут стоять автомобили перекрывающие перекресток участка Салехард — Аксарка — Надым, а также выезда из Надыма.
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