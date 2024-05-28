Генерал Соболев призвал Россию готовиться к ответному удару по НАТО

Россия должна готовиться к возможным атакам со стороны НАТО. В случае, если это произойдет, нужно обязательно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше ракет альянса. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«У меня нет сомнений, что НАТО действительно может атаковать нас, причем с помощью ядерного оружия. <...> Если они нас атакуют, мы должны немедленно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше их ракет», — сообщил генерал «Ридусу». По его мнению, именно в этих целях России необходимо развивать эффективную систему противоракетной обороны.
Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о начале ядерных учений НАТОО вблизи границ РФ. Помимо этого, он отметил активность украинских спецслужб возле российских территорий.
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