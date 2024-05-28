Генерал Соболев призвал Россию готовиться к ответному удару по НАТО

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РФ должна перехватить как можно больше ракет НАТО в случае атаки, считает генерал Соболев
РФ должна перехватить как можно больше ракет НАТО в случае атаки, считает генерал Соболев Фото:

Россия должна готовиться к возможным атакам со стороны НАТО. В случае, если это произойдет, нужно обязательно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше ракет альянса. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«У меня нет сомнений, что НАТО действительно может атаковать нас, причем с помощью ядерного оружия. <...> Если они нас атакуют, мы должны немедленно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше их ракет», — сообщил генерал «Ридусу». По его мнению, именно в этих целях России необходимо развивать эффективную систему противоракетной обороны.

Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о начале ядерных учений НАТОО вблизи границ РФ. Помимо этого, он отметил активность украинских спецслужб возле российских территорий.

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Россия должна готовиться к возможным атакам со стороны НАТО. В случае, если это произойдет, нужно обязательно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше ракет альянса. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. «У меня нет сомнений, что НАТО действительно может атаковать нас, причем с помощью ядерного оружия. <...> Если они нас атакуют, мы должны немедленно нанести встречный удар и суметь перехватить как можно больше их ракет», — сообщил генерал «Ридусу». По его мнению, именно в этих целях России необходимо развивать эффективную систему противоракетной обороны. Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о начале ядерных учений НАТОО вблизи границ РФ. Помимо этого, он отметил активность украинских спецслужб возле российских территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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