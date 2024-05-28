Появились кадры из полыхающей свердловской деревни, где сгорело 10 домов

Пожар тушат 27 спасателей
Появились кадры из горящей крупным огнем деревни Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область), где сгорело 10 домов. Фото публикует департамент информполитики региона.
Согласно оперативной информации от МЧС, огонь локализован благодаря проведенной опашке. Сейчас на месте работают 27 спасателей и 12 единиц спецтехники.
Сообщение о ЧП поступило в 14:53. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место пожара.
В пожаре сгорело 10 частных жилых домов
На месте работают 27 спасателей
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