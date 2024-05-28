Тушить горящую деревню Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область) прибыли 84 спасателя. С самого начала на месте работали 27 человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По оперативной информации, в тушении пожара в деревне Березовка задействованы 84 человека и 18 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До этого на пожар съехались 12 машин.
Сообщение о ЧП поступило в 14:53. В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место пожара.
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