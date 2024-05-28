Количество спасателей в горящей свердловской деревне увеличили в три раза. Видео

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На месте ЧП работают 84 сотрудника МЧС
На месте ЧП работают 84 сотрудника МЧС Фото:

Тушить горящую деревню Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область) прибыли 84 спасателя. С самого начала на месте работали 27 человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По оперативной информации, в тушении пожара в деревне Березовка задействованы 84 человека и 18 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До этого на пожар съехались 12 машин.

Сообщение о ЧП поступило в 14:53. В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место пожара.

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Тушить горящую деревню Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область) прибыли 84 спасателя. С самого начала на месте работали 27 человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, в тушении пожара в деревне Березовка задействованы 84 человека и 18 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До этого на пожар съехались 12 машин. Сообщение о ЧП поступило в 14:53. В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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