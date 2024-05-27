27 мая 2024

На Ямале спрогнозировали штормвой ветер при небольшом потеплении

В ЯНАО 29 мая ожидается порывистый ветер с потеплением до +5 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду (архивное фото)
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду (архивное фото) Фото:

На Ямале 29 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе ЯНАО.

«Ожидаются порывы ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, днем потеплеет до +5», — сообщили в ЕДДС.

Ранее URA.RU сообщало о наступлении тепла на территории ЯНАО. С начала июня ожидается повышение температуры до +23 градусов. 

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На Ямале 29 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе ЯНАО. «Ожидаются порывы ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, днем потеплеет до +5», — сообщили в ЕДДС. Ранее URA.RU сообщало о наступлении тепла на территории ЯНАО. С начала июня ожидается повышение температуры до +23 градусов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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