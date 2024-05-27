На Ямале спрогнозировали штормвой ветер при небольшом потеплении

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду (архивное фото)
На Ямале 29 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе ЯНАО.
«Ожидаются порывы ветра 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, днем потеплеет до +5», — сообщили в ЕДДС.
Ранее URA.RU сообщало о наступлении тепла на территории ЯНАО. С начала июня ожидается повышение температуры до +23 градусов.
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