МЧС: спасатели потушили пожар в свердловской Березовке, где сгорело 10 домов

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Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций
Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций Фото:

Сотрудники МЧС ликвидировали отрытое горение в деревне Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область), где сгорело 10 домов и пострадали четыре семьи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 19:57 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Березовка. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — следует из сообщения.

В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. На месте происшествия работают 84 спасателя, прокуратура и администрация. Также по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в Березовку приехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов.

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Сотрудники МЧС ликвидировали отрытое горение в деревне Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область), где сгорело 10 домов и пострадали четыре семьи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В 19:57 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Березовка. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — следует из сообщения. В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. На месте происшествия работают 84 спасателя, прокуратура и администрация. Также по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в Березовку приехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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