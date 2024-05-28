МЧС: спасатели потушили пожар в свердловской Березовке, где сгорело 10 домов

Сотрудники МЧС ликвидировали отрытое горение в деревне Березовка (Артинский городской округ, Свердловская область), где сгорело 10 домов и пострадали четыре семьи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В 19:57 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Березовка. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — следует из сообщения.
В настоящее время огонь локализован благодаря проделанной опашке. На месте происшествия работают 84 спасателя, прокуратура и администрация. Также по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в Березовку приехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов.
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