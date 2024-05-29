Губернаторы перешли от скучных совещаний к «мозговым штурмам»

Депутат Матвейчев: Дюмин изменит работу Госсовета с регионами, усилит их влияние

29 мая 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Работа Госсовета меняется, уверен депутат Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госсовет трансформировался из неконституционного в полноправный государственный консультативно-совещательный орган, который стал для губернаторов площадкой проведения стратегических сессий, насыщенных активным диалогом и мозговыми штурмами. Такое мнение URA.RU высказал депутат Госдумы, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Новость по теме В Кремле объяснили, повышает ли назначение Дюмина роль Госсовета «Госсовет постоянно развивается, и если раньше совещания были скучными и неэффективными, то теперь они превратились в стратегические сессии, насыщенные активным диалогом и мозговыми штурмами», — сказал Матвейчев, комментируя назначение помощника президента РФ Алексея Дюмина на пост секретаря Госсовета. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в среду 29 мая. Документ опубликован на официальном сайте для размещения правовой информации. «Дюмин, благодаря своему опыту работы губернатором, говорит с региональными лидерами на одном языке, что делает голос регионов более заметным и понятным на федеральном уровне», — указал Матвейчев. По его словам, назначение Дюмина обещает усилить влияние и учет интересов регионов в политике федерального центра. Алексей Дюмин вступил в должность секретаря Госсовета, сменив Игоря Левитина, который исполнял обязанности с 2012 года и с 2013 года. Левитин, в свою очередь, получил новое назначение, он стал советником президента и спецпредставителем по вопросам международного транспортного сотрудничества. Его новой зоной ответственности станут проекты, связанные с транспортным коридором «Север — Юг» и развитием Северного морского пути. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсовет трансформировался из неконституционного в полноправный государственный консультативно-совещательный орган, который стал для губернаторов площадкой проведения стратегических сессий, насыщенных активным диалогом и мозговыми штурмами. Такое мнение URA.RU высказал депутат Госдумы, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Госсовет постоянно развивается, и если раньше совещания были скучными и неэффективными, то теперь они превратились в стратегические сессии, насыщенные активным диалогом и мозговыми штурмами», — сказал Матвейчев, комментируя назначение помощника президента РФ Алексея Дюмина на пост секретаря Госсовета. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в среду 29 мая. Документ опубликован на официальном сайте для размещения правовой информации. «Дюмин, благодаря своему опыту работы губернатором, говорит с региональными лидерами на одном языке, что делает голос регионов более заметным и понятным на федеральном уровне», — указал Матвейчев. По его словам, назначение Дюмина обещает усилить влияние и учет интересов регионов в политике федерального центра. Алексей Дюмин вступил в должность секретаря Госсовета, сменив Игоря Левитина, который исполнял обязанности с 2012 года и с 2013 года. Левитин, в свою очередь, получил новое назначение, он стал советником президента и спецпредставителем по вопросам международного транспортного сотрудничества. Его новой зоной ответственности станут проекты, связанные с транспортным коридором «Север — Юг» и развитием Северного морского пути.