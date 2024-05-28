Жители горевшей Березовки рассказали, что помогло им спасти деревню от огня

Сплоченность помогла жителям Березовки спасти деревню от огня

29 мая 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Если бы не сплоченность, масштаб беды мог быть другим Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Березовки (Свердловская область) считают, что отстоять деревню от огня им помогла сплоченность. Люди дружно тушили полыхающие дома — и свои, и чужие. Корреспондент URA.RU побывал на месте происшествия и узнал от очевидцев, как они спасались от пожара. По словам сельчан, масштабнее беды у них не случалось: огонь уничтожил десять домов, без крова остались четыре семьи. Первый дом загорелся в 14 часов 28 мая. Пожар, считают местные, мог начаться из-за брошенной непотушенной сигареты. Односельчане тут же бросились тушить пламя, но огонь перекинулся на второе здание. Отстаивать жилища людям помогали местные пожарные, которым позднее пришли на выручку коллеги со всего Артинского района. «Спецмашин было 15-16, если не больше. Вся улица была в рукавах, все здесь заливали», — вспоминает один из сельчан. Новость по теме Свердловчане рассказали, как пожарные чудом отстояли их дом в полыхающей деревне Несмотря на всеобщие усилия, огонь уничтожил десять домов. Все они стояли на одной сторону на улице Грязнова. «Жильцы одного из загоревшихся домов были на работе. Приехали, успели вытащить на улицу диван, холодильник, телевизор, и начало сильнее полыхать. Успели еще двух телят вывести, а собака сгорела, не успели», — поделилась очевидица. Но нашлись и те, кому повезло — два дома, которые были в эпицентре, удалось отстоять. Хозяйка одного из них рассказала, как это было: «Это просто чудо. Вокруг все полыхало, ветер сильный дул. Слева и справа от нас дома сгорели, а наш отстояли. Напротив в канаве есть небольшие водоемы, пожарные оттуда брали воду и тушили нашу крышу. Спасатели очень сплоченно работали. Сами мы изначально побежали тушить загоревшийся первым дом, а потом увидели, что у нас крыша занялась огнем, и вернулись, чтобы наш отстоять. За домом огороды загорелись, там бульдозером тушили пламя». Некоторые люди примчались из других городов и сел, чтобы помочь родственникам. «Мы приехали в Березовку из Первоуральска, чтобы спасти наш дом, если вдруг загорится. За домом речка Артя, пожарные брали воду оттуда, мы помогали — тушили ведрами», — рассказал мужчина. Из жителей в пожаре никто не пострадал. Но травму — ожог ноги, по словам местных, получил один из спасателей. В деревне живет около 340 человек. Без крова остались четыре семьи, сказала одна из очевидиц. Они уехали к родственникам. Ночью в деревне корреспондент смог найти лишь одного из погорельцев, тот отказался от общения. Въезд на улицу Грязнова перекрыли полицейские, у домов дежурят две бригады пожарных. В местной библиотеке был развернут оперативный штаб, там нуждающиеся могут получить сухпайки. Жители Березовки считают, что в тяжелой ситуации им всем помогла сплоченность и взаимопомощь: «Все объединились и дружно тушили и свои дома, и чужие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Березовки (Свердловская область) считают, что отстоять деревню от огня им помогла сплоченность. Люди дружно тушили полыхающие дома — и свои, и чужие. Корреспондент URA.RU побывал на месте происшествия и узнал от очевидцев, как они спасались от пожара. По словам сельчан, масштабнее беды у них не случалось: огонь уничтожил десять домов, без крова остались четыре семьи. Первый дом загорелся в 14 часов 28 мая. Пожар, считают местные, мог начаться из-за брошенной непотушенной сигареты. Односельчане тут же бросились тушить пламя, но огонь перекинулся на второе здание. Отстаивать жилища людям помогали местные пожарные, которым позднее пришли на выручку коллеги со всего Артинского района. «Спецмашин было 15-16, если не больше. Вся улица была в рукавах, все здесь заливали», — вспоминает один из сельчан. Несмотря на всеобщие усилия, огонь уничтожил десять домов. Все они стояли на одной сторону на улице Грязнова. «Жильцы одного из загоревшихся домов были на работе. Приехали, успели вытащить на улицу диван, холодильник, телевизор, и начало сильнее полыхать. Успели еще двух телят вывести, а собака сгорела, не успели», — поделилась очевидица. Но нашлись и те, кому повезло — два дома, которые были в эпицентре, удалось отстоять. Хозяйка одного из них рассказала, как это было: «Это просто чудо. Вокруг все полыхало, ветер сильный дул. Слева и справа от нас дома сгорели, а наш отстояли. Напротив в канаве есть небольшие водоемы, пожарные оттуда брали воду и тушили нашу крышу. Спасатели очень сплоченно работали. Сами мы изначально побежали тушить загоревшийся первым дом, а потом увидели, что у нас крыша занялась огнем, и вернулись, чтобы наш отстоять. За домом огороды загорелись, там бульдозером тушили пламя». Некоторые люди примчались из других городов и сел, чтобы помочь родственникам. «Мы приехали в Березовку из Первоуральска, чтобы спасти наш дом, если вдруг загорится. За домом речка Артя, пожарные брали воду оттуда, мы помогали — тушили ведрами», — рассказал мужчина. Из жителей в пожаре никто не пострадал. Но травму — ожог ноги, по словам местных, получил один из спасателей. В деревне живет около 340 человек. Без крова остались четыре семьи, сказала одна из очевидиц. Они уехали к родственникам. Ночью в деревне корреспондент смог найти лишь одного из погорельцев, тот отказался от общения. Въезд на улицу Грязнова перекрыли полицейские, у домов дежурят две бригады пожарных. В местной библиотеке был развернут оперативный штаб, там нуждающиеся могут получить сухпайки. Жители Березовки считают, что в тяжелой ситуации им всем помогла сплоченность и взаимопомощь: «Все объединились и дружно тушили и свои дома, и чужие».