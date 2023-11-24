Силовики задержали владельца скандального рынка под Челябинском

Бизнесмен проходит фигурантом по двум уголовным делам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца крупнейшего овощного рынка, расположенного в поселке Кременкуль под Челябинском, Ривожидина Махмадова. Ранее он был объявлен в розыск. 24 ноября Центральный райсуд отпустил его под залог.

«Следователь ходатайствовал об аресте. Но Центральный районный суд решил отпустить Махмадова под залог в 700 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру».

По словам адвоката Махмадова, Анастасии Межеровой, ее клиент не признает вину. Его деятельность является абсолютно законной.

Махмадова, а также его компаньонов объявили в розыск накануне. Ранее прокуратура просила суд привлечь коммерсанта к ответственности из-за нарушений градостроительного законодательства. В настоящее время рынок в Кременкуле пуст. Судебные приставы опечатали все боксы с товаром. Перед этим бизнесменам позволили вывезти скоропортящиеся продукты.

Рынок переехал в Кременкуль в конце лета. Сразу же после этого посыпался град возмущений от местных жителей. Они указывали на то, что под рынок вырубили несколько гектаров леса, что фуры портят дорожное полотно. Помимо этого, жители обратили внимание на систему оплаты товара, с помощью которой продавцы обходили налоговое законодательство. Ситуацией всерьез заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он получил уже несколько докладов о ходе проверки. Также на ситуацию отреагировало областное правительство. По поручению губернатора Алексея Текслера, на рынок были направлены сотрудники полиции.