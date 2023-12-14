Силовикам не удалось арестовать владельца мигрантского рынка под Челябинском

15 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Челябинский облсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовикам не удалось оспорить «излишне мягкую» меру пресечения, избранную владельцу оптового плодоовощного рынка в Кременкуле Ривожидину Махмадову. Такое решение принял 15 декабря Челябинский областной суд, рассмотрев соответствующее апелляционное представление. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 24 ноября 2023 года, которым обвиняемому Махмадову Ривожидину избрана мера пресечения в виде залога в размере 700 тысяч рублей. Прокурор просил изменить меру пресечения на содержание под стражей», — пояснилиURA.RU в пресс-службе суда. Махмадова обвиняют в незаконном предпринимательстве, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 171 и ч.2 ст. 238 УК РФ). Возбуждению уголовных дел предшествовал затяжной конфликт и массовые протесты местных жителей после переезда крупнейшего оптового рынка, где торгуют преимущественно мигранты, с улицы Братьев Кашириных сначала на Новоградский проспект рядом с микрорайоном «Парковый Премиум», а затем в пригородный поселок Кременкуль. Жители поселка начали жаловаться на вырубку леса под рынок и караваны фур, портящие дороги и приставания к детям. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса из Челябинска в Кременкуль. По просьбе губернатора Алексея Текслера региональный полицейский главк приостановил работу рынка и начал свою проверку. После этого владельцы рынка были объявлены в розыск, один из них — Ривожидин Махмадов — задержан. Следствие ходатайствовало о его аресте, но Центральный райсуд счел возможным отпустить коммерсанта под залог в 700 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовикам не удалось оспорить «излишне мягкую» меру пресечения, избранную владельцу оптового плодоовощного рынка в Кременкуле Ривожидину Махмадову. Такое решение принял 15 декабря Челябинский областной суд, рассмотрев соответствующее апелляционное представление. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 24 ноября 2023 года, которым обвиняемому Махмадову Ривожидину избрана мера пресечения в виде залога в размере 700 тысяч рублей. Прокурор просил изменить меру пресечения на содержание под стражей», — пояснилиURA.RU в пресс-службе суда. Махмадова обвиняют в незаконном предпринимательстве, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 171 и ч.2 ст. 238 УК РФ). Возбуждению уголовных дел предшествовал затяжной конфликт и массовые протесты местных жителей после переезда крупнейшего оптового рынка, где торгуют преимущественно мигранты, с улицы Братьев Кашириных сначала на Новоградский проспект рядом с микрорайоном «Парковый Премиум», а затем в пригородный поселок Кременкуль. Жители поселка начали жаловаться на вырубку леса под рынок и караваны фур, портящие дороги и приставания к детям. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса из Челябинска в Кременкуль. По просьбе губернатора Алексея Текслера региональный полицейский главк приостановил работу рынка и начал свою проверку. После этого владельцы рынка были объявлены в розыск, один из них — Ривожидин Махмадов — задержан. Следствие ходатайствовало о его аресте, но Центральный райсуд счел возможным отпустить коммерсанта под залог в 700 тысяч рублей.