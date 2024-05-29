В деле свердловского топ-гаишника могут фигурировать 70 эпизодов

Свердловского гаишника заподозрили во взятке на 7 миллионов рублей

29 мая 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Майор Андрей Торощин якобы дал признательные показания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В деле о коррупции начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила майора Андрея Торощина якобы фигурируют 70 эпизодов. По словам источника URA.RU, гаишнику могут вменять взятку на сумму до семи миллионов рублей. Официального подтверждения от свердловских силовых структур нет. «Торощин дал признательные показания. Следствие считает, что в его деле может быть 70 эпизодов. Якобы за 100 тысяч рублей он выдавал курсантам права без сдачи экзаменов. В общей сумме, мог получить до семи миллионов рублей. Возможно, что эпизодов может быть и больше», — сказал собеседник агентства. И предположил, что в дальнейшем претензии могут возникнуть к нижнетагильским полицейским высших чинов. Торощин был задержан после обысков в РЭО ГИБДД, которые прошли 22 мая. Их проводили оперативники ФСБ. На допрос вместе с Торощиным увезли несколько гаишников, среди которых якобы был заместитель Торощина — Андрей Ветошкин. После этого Торощина оставили на свободе. Отстранен ли он от работы на время следствия, неизвестно. В МУ МВД «Нижнетагильское» не стали отвечать на вопрос корреспондента. От комментариев воздержались и в региональных СКР и ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле о коррупции начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила майора Андрея Торощина якобы фигурируют 70 эпизодов. По словам источника URA.RU, гаишнику могут вменять взятку на сумму до семи миллионов рублей. Официального подтверждения от свердловских силовых структур нет. «Торощин дал признательные показания. Следствие считает, что в его деле может быть 70 эпизодов. Якобы за 100 тысяч рублей он выдавал курсантам права без сдачи экзаменов. В общей сумме, мог получить до семи миллионов рублей. Возможно, что эпизодов может быть и больше», — сказал собеседник агентства. И предположил, что в дальнейшем претензии могут возникнуть к нижнетагильским полицейским высших чинов. Торощин был задержан после обысков в РЭО ГИБДД, которые прошли 22 мая. Их проводили оперативники ФСБ. На допрос вместе с Торощиным увезли несколько гаишников, среди которых якобы был заместитель Торощина — Андрей Ветошкин. После этого Торощина оставили на свободе. Отстранен ли он от работы на время следствия, неизвестно. В МУ МВД «Нижнетагильское» не стали отвечать на вопрос корреспондента. От комментариев воздержались и в региональных СКР и ФСБ.