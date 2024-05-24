Свердловского топ-силовика, подозреваемого во взятке, оставили на свободе

Главу тагильского отдела ГИБДД, подозреваемого в коррупции, оставили на свободе

25 мая 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Майора Андрея Торощина подозревают в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила майора Андрея Торощина, задержанного по подозрению во взятке, отправили под подписку о невыезде. Такую меру пресечения ему избрали следователи. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Торощина задержали после обысков в РЭО. Вместе с ним на допрос увозили еще несколько сотрудников, среди них был и его заместитель Антон Ветошкин. Последнего отпустили. По Торощину следователи не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения, назначив ему подписку о невыезде», — пояснил инсайдер. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Об обысках в нижнетагильском РЭО ГИБДД агентство сообщило 22 мая. По неподтвержденным данным, их проводили оперативники ФСБ. После этого силовики якобы увезли на допрос сотрудника местной автошколы. Предположительно, школа могла платить РЭО за возможность сдать теорию и практику вождения без экзамена. В региональном УФСБ отказались от комментариев. Торощин работает в регистрационном отделе с 2003 года. Его он возглавил в 2017 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила майора Андрея Торощина, задержанного по подозрению во взятке, отправили под подписку о невыезде. Такую меру пресечения ему избрали следователи. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Торощина задержали после обысков в РЭО. Вместе с ним на допрос увозили еще несколько сотрудников, среди них был и его заместитель Антон Ветошкин. Последнего отпустили. По Торощину следователи не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения, назначив ему подписку о невыезде», — пояснил инсайдер. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Об обысках в нижнетагильском РЭО ГИБДД агентство сообщило 22 мая. По неподтвержденным данным, их проводили оперативники ФСБ. После этого силовики якобы увезли на допрос сотрудника местной автошколы. Предположительно, школа могла платить РЭО за возможность сдать теорию и практику вождения без экзамена. В региональном УФСБ отказались от комментариев. Торощин работает в регистрационном отделе с 2003 года. Его он возглавил в 2017 году.