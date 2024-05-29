Москалькова сделала резонансное заявление об аресте генерала Попова

Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

29 мая 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова отметила, что проверит аргументы суда по поводу ареста Ивана Попова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова была удивлена тем, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Она пообещала внимательно рассмотреть решение суда на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году. «Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявила Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что посмотрит аргументы суда, которые подтверждали бы избрание Попову именно такой меры пресечения. Попов был арестован на два месяца, передает RT. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о переводе под домашний арест было отклонено. Генерала подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова была удивлена тем, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Она пообещала внимательно рассмотреть решение суда на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году. «Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявила Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что посмотрит аргументы суда, которые подтверждали бы избрание Попову именно такой меры пресечения. Попов был арестован на два месяца, передает RT. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о переводе под домашний арест было отклонено. Генерала подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций.