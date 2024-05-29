Экономист Оганова предупредила о проблемах с рождаемостью из-за новых налогов

Изменения в налоговой системе России могут привести к проблемам с рождаемостью. Об этом заявила в разговоре с URA.RU доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.
«Количество семей с детьми, которые смогут иметь возможность получать вычет (согласно предложенному законопроекту Минфина, для тех, кто имеет доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, будет сделан кэшбек, — прим. URA.RU), будет не очень большим и преимущественно не в крупных городах. В таких условиях, конечно, как рожать детей, но при этом не иметь хорошо оплачиваемую работу, чтобы получать налоговую льготу? Если вы хотите хорошую зарплату, то будете платить по полной программе налог, не будете иметь кэшбэка, плюс еще вам нужны деньги на содержание детей. В этих условиях поддерживать рост рождаемости будет довольно сложно», — сказала Наталья Оганова.
Нагрузка при этом на кошельки россиян продолжает расти, отметила экономист. «Особенно с момента начала СВО мы постоянно говорим о том, что размер заработной платы увеличивается. Однако этот рост изрядно съедается ставкой банковского рефинансирования, инфляцией, а теперь еще и увеличением налога», — подчеркнула эксперт.
Она объяснила, сколько семьи должны зарабатывать, чтобы иметь право на налоговой кэшбэк. «Общий доход семьи должен не превышать 1,3 миллиона рублей в год, то есть где-то по 53 тысячи рублей на каждого из родителей должна быть в среднем зарплата. В этом случае кэшбэк от НДФЛ позволит снизить размер НДФЛ до 6%», — сообщила Оганова.
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых посчитал, сколько в России людей смогут воспользоваться налоговыми льготами. «Для получения вычета важно соблюдение двух условий: наличие двух и более детей, а также доход не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов на члена семьи. Под первое условие подпадает, согласно последней переписи населения, 45% семей с детьми, в остальных только по одному ребенку. Что касается дохода, то с учетом планового прожиточного минимума на 2025 год, ежемесячно на семью из четырех человек пороговым значением является сумма в 106 тысяч рублей», — добавил специалист.
По его словам, количество людей, которые будут платить повышенных налог разнится в зависимости от региона проживания. «Если брать в расчет статистику Росстата за 2023 год, то в зарплатный диапазон свыше 200 тысяч рублей в месяц попадает 3,9% населения (Минфин приводит цифру в 3,2%, разница объясняется исключением из списка участников СВО). Самая большая зарплатная группа — от 200 до 400 тысяч. Ее доля по Росстату 3,16%. В зависимости от региона процент варьируется. В Центральном федеральном округе, преимущественно за счет Москвы, он находится на уровне 7,42%, в Северо-Кавказском — 0,47%, в Уральском федеральном — 3,82%», — добавил Соловых.
В России хотят изменить налоговую систему. Планируется введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие нововведения. Так, повышенный налог предложено применять к суммам свыше 200 тысяч рублей. Человек, заработавший 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно одну тысячу рублей. Доходы ниже 200 тысяч будут облагаться НДФЛ в 13%. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, это необходимо, потому что в обществе есть запрос на справедливость.
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