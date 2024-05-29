РЖД запретят высаживать животных после скандала с котом Твиксом

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Из-за происшествия с Твиксом в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных
Из-за происшествия с Твиксом в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных Фото:

Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) в этом году введет запрет на высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Такое решение начали обсуждать после громкого случая с высадкой из поезда кота Твикса.

«Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО „РЖД“ и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний», — передают слова Колесникова РИА Новости. Уточняется, что запрет будет введен в этом году. 

Сейчас идет разработка документа или актуализация внутренних документов каждой пригородной пассажирской компании с учетом этого порядка. Вопрос о разработке правил перевозки животных возник после случая, который произошел с котом Твиксом. В Кирове проводница выбросила его из поезда. Женщина ошибочно приняла кота за беспризорного. При этом у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. URA.RU в своем материале собрало подробности инцидента.

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Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) в этом году введет запрет на высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Такое решение начали обсуждать после громкого случая с высадкой из поезда кота Твикса. «Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО „РЖД“ и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний», — передают слова Колесникова РИА Новости. Уточняется, что запрет будет введен в этом году.  Сейчас идет разработка документа или актуализация внутренних документов каждой пригородной пассажирской компании с учетом этого порядка. Вопрос о разработке правил перевозки животных возник после случая, который произошел с котом Твиксом. В Кирове проводница выбросила его из поезда. Женщина ошибочно приняла кота за беспризорного. При этом у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. URA.RU в своем материале собрало подробности инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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