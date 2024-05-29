РЖД запретят высаживать животных после скандала с котом Твиксом

Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) в этом году введет запрет на высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Такое решение начали обсуждать после громкого случая с высадкой из поезда кота Твикса.
«Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО „РЖД“ и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний», — передают слова Колесникова РИА Новости. Уточняется, что запрет будет введен в этом году.
Сейчас идет разработка документа или актуализация внутренних документов каждой пригородной пассажирской компании с учетом этого порядка. Вопрос о разработке правил перевозки животных возник после случая, который произошел с котом Твиксом. В Кирове проводница выбросила его из поезда. Женщина ошибочно приняла кота за беспризорного. При этом у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. URA.RU в своем материале собрало подробности инцидента.
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