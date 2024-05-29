Городская больница в ЯНАО предупредила о смене графика работы

С первого июня центральная городская больница в Новом Уренгое (ЯНАО) меняет график работы на летний. Агентство URA.RU публикует новое расписание работы поликлиник, женской консультации, стоматологии и аптеки готовых лекарственных форм с 1 июня по 31 августа. Источник — telegram-канал «Новоуренгойская центральная городская больница».
Взрослые и детские поликлиники, женская консультация и аптека готовых лекарственных форм на улице Губкина, 7а:
- В будни с 08.00 до 18.00;
- В субботу — с 08.00 до 16.00.
Стоматологическая поликлиника:
- В будни — с 08.00 до 20.00;
- В субботу — с 08.00 до 18.30.
Неотложная помощь оказывается, в том числе и в воскресенье с 10.00 до 15.30.
Кол-центр:
- В будни — с 07.30 до 18.00;
- В субботу — с 7.30 до 16.00.
Оформить вызов врача на дом:
- В будни — с 07.30 до 14.00;
- В субботу — с 07.30 до 13.00.
Ранее сообщалось, что для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов.
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