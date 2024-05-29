29 мая 2024

Городская больница в ЯНАО предупредила о смене графика работы

Горбольница в Новом Уренгое переходит на летний режим работы
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦГБ в Новом Уренгое меняет расписание работы
ЦГБ в Новом Уренгое меняет расписание работы Фото:

С первого июня центральная городская больница в Новом Уренгое (ЯНАО) меняет график работы на летний. Агентство URA.RU публикует новое расписание работы поликлиник, женской консультации, стоматологии и аптеки готовых лекарственных форм с 1 июня по 31 августа. Источник — telegram-канал «Новоуренгойская центральная городская больница».

Взрослые и детские поликлиники, женская консультация и аптека готовых лекарственных форм на улице Губкина, 7а:

  • В будни с 08.00 до 18.00;
  • В субботу — с 08.00 до 16.00.

Стоматологическая поликлиника:

  • В будни — с 08.00 до 20.00;
  • В субботу — с 08.00 до 18.30.

Неотложная помощь оказывается, в том числе и в воскресенье с 10.00 до 15.30.

Кол-центр:

  • В будни — с 07.30 до 18.00;
  • В субботу — с 7.30 до 16.00.

Оформить вызов врача на дом:

  • В будни — с 07.30 до 14.00;
  • В субботу — с 07.30 до 13.00.

Ранее сообщалось, что для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов.

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С первого июня центральная городская больница в Новом Уренгое (ЯНАО) меняет график работы на летний. Агентство URA.RU публикует новое расписание работы поликлиник, женской консультации, стоматологии и аптеки готовых лекарственных форм с 1 июня по 31 августа. Источник — telegram-канал «Новоуренгойская центральная городская больница». Взрослые и детские поликлиники, женская консультация и аптека готовых лекарственных форм на улице Губкина, 7а: Стоматологическая поликлиника: Неотложная помощь оказывается, в том числе и в воскресенье с 10.00 до 15.30. Кол-центр: Оформить вызов врача на дом: Ранее сообщалось, что для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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