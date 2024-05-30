Стало известно состояние Анастасии Заворотнюк перед смертью

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость, сообщает telegram-канал Shot. Кроме того, она сильно похудела и почти не могла двигаться. О смерти актрисы стало известно 30 мая.
«В последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Муж — фигурист Петр Чернышев — все это время находился с любимой», — пишет telegram-канал. Там рассказали, что перед смертью актриса жила у себя дома, но периодически проходила процедуры в больнице.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Ее дочь, Анна, написала прощальный пост в соцсетях, где напомнила читателям о самых светлых сторонах матери.
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