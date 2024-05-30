Стало известно состояние Анастасии Заворотнюк перед смертью

Shot: Анастасия Заворотнюк перед смертью жаловалась на головные боли

30 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк сильно похудела за последнее время, сообщает Shot Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Российская актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость, сообщает telegram-канал Shot. Кроме того, она сильно похудела и почти не могла двигаться. О смерти актрисы стало известно 30 мая. Новость по теме Умерла Анастасия Заворотнюк «В последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Муж — фигурист Петр Чернышев — все это время находился с любимой», — пишет telegram-канал. Там рассказали, что перед смертью актриса жила у себя дома, но периодически проходила процедуры в больнице. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Ее дочь, Анна, написала прощальный пост в соцсетях, где напомнила читателям о самых светлых сторонах матери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость, сообщает telegram-канал Shot. Кроме того, она сильно похудела и почти не могла двигаться. О смерти актрисы стало известно 30 мая. «В последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Муж — фигурист Петр Чернышев — все это время находился с любимой», — пишет telegram-канал. Там рассказали, что перед смертью актриса жила у себя дома, но периодически проходила процедуры в больнице. О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Ее дочь, Анна, написала прощальный пост в соцсетях, где напомнила читателям о самых светлых сторонах матери.