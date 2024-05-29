На посту мэра Кухарук находился шесть лет и успел запомниться горожанам не только политической деятельностью
Главе Тюмени Руслану Кухаруку президент РФ Владимир Путин предложил стать губернатором ХМАО. На посту мэра он находился шесть лет и успел запомниться горожанам не только политической деятельностью и крупными проектами, но и активным образом жизни и общением с горожанами. URA.RU подготовило подборку самых ярких фотографий Кухарука на должности мэра Тюмени.
Кухарук ведет активный образ жизни. Он участвовал почти во всех городских спортивных мероприятиях, не пропускал кроссы и забеги. Также занимается плаваньем.
Руслан Николаевич всегда без стеснения общался с горожанами, а также принимал угощения, которые ему предлагали тюменцы
Горожанам он запомнится, как улыбчивый мэр
Кухарук был активным участником всех городских мероприятий
Кухарук был одним из первых, кто прогулялся по новой пешеходной улице Дзержинского
Во время Дня города Кухарук стал участником экстремальных соревнований
Тюменцам жаль терять такого мэра, ведь за шесть лет на посту градоначальника Кухарук запустил более 10 проектов по КРТ, подарил горожанам пешеходную улицу, взялся за реконструкцию и обустройство парков
Тюменцы желают Кухаруку успеха и говорят, что Югра — в надежных руках
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