29 мая 2024

Самые зажигательные фото Руслана Кухарука на посту мэра Тюмени. Фоторепортаж

Мэру Тюмени Кухаруку предложили стать губернатором ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
На посту мэра Кухарук находился шесть лет и успел запомниться горожанам не только политической деятельностью Фото:

Главе Тюмени Руслану Кухаруку президент РФ Владимир Путин предложил стать губернатором ХМАО. На посту мэра он находился шесть лет и успел запомниться горожанам не только политической деятельностью и крупными проектами, но и активным образом жизни и общением с горожанами. URA.RU подготовило подборку самых ярких фотографий Кухарука на должности мэра Тюмени.

Еженедельная зарядка у мэрии с Русланом Кухаруком. Тюмень
Кухарук ведет активный образ жизни. Он участвовал почти во всех городских спортивных мероприятиях, не пропускал кроссы и забеги. Также занимается плаваньем.
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Кухарук. Тюмень
Руслан Николаевич всегда без стеснения общался с горожанами, а также принимал угощения, которые ему предлагали тюменцы
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Битва на Туре 2021. Тюмень
Горожанам он запомнится, как улыбчивый мэр
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празднование дня 433 летия со дня основания города. Тюмень
Кухарук был активным участником всех городских мероприятий
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Открытие пешеходной улицы. Тюмень
Кухарук был одним из первых, кто прогулялся по новой пешеходной улице Дзержинского
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Во время Дня города Кухарук стал участником экстремальных соревнований
Во время Дня города Кухарук стал участником экстремальных соревнований
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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва
Тюменцам жаль терять такого мэра, ведь за шесть лет на посту градоначальника Кухарук запустил более 10 проектов по КРТ, подарил горожанам пешеходную улицу, взялся за реконструкцию и обустройство парков
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Открытие баскетбольной площадки. Тюмень
Тюменцы желают Кухаруку успеха и говорят, что Югра — в надежных руках
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Главе Тюмени Руслану Кухаруку президент РФ Владимир Путин предложил стать губернатором ХМАО. На посту мэра он находился шесть лет и успел запомниться горожанам не только политической деятельностью и крупными проектами, но и активным образом жизни и общением с горожанами. URA.RU подготовило подборку самых ярких фотографий Кухарука на должности мэра Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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