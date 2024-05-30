Моор назвал Комарову настоящим патриотом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество. Реакцию на отставку губернатора ХМАО Моор разместил в своем личном telegram-канале.
«Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы — настоящий патриот Югры», — заявил Моор.
Также Моор пожелал Комаровой успехов на новом месте работы. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в социальных сетях объявила о досрочном уходе с должности. Ее текущий срок должен был завершиться в 2025 году.
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