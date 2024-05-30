Моор назвал Комарову настоящим патриотом

Тюменский губернатор Моор поблагодарил Наталью Комарову за сотрудничество
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский губернатор пожелал Комаровой успехов на новом поприще
Тюменский губернатор пожелал Комаровой успехов на новом поприще Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество. Реакцию на отставку губернатора ХМАО Моор разместил в своем личном telegram-канале.

«Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы — настоящий патриот Югры», — заявил Моор.

Также Моор пожелал Комаровой успехов на новом месте работы. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в социальных сетях объявила о досрочном уходе с должности. Ее текущий срок должен был завершиться в 2025 году. 

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество. Реакцию на отставку губернатора ХМАО Моор разместил в своем личном telegram-канале. «Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы — настоящий патриот Югры», — заявил Моор. Также Моор пожелал Комаровой успехов на новом месте работы. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в социальных сетях объявила о досрочном уходе с должности. Ее текущий срок должен был завершиться в 2025 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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