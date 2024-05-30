Учитель Заворотнюк рассказал о ее первых шагах в актерской карьере

Авангард Леонтьев: Заворотнюк все преодолевала благодаря своей воле

30 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк обладала неоспоримым талантом, сказал Авангард Леонтьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк показала свой неоспоримый талант и волю к достижению целей еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мастер ее курса, народный артист России Авангард Леонтьев. Новость по теме «Ее запомнят, как прекрасную няню, хорошую жену»: коллеги Заворотнюк выразили соболезнования «Ее талант неоспорим. Насте приходилось не всегда с легкостью добиваться успеха в той или иной роли, но она преодолевала эти трудности, благодаря своей воле. Это не всем свойственно. Бывает, есть талант, данные есть, но паралич воли, и человек не может это использовать. Настя наоборот была упорной. Если что-то не получалось, она бросалась все силы на то, чтобы достичь нужного результата», — сказал Авангард Леонтьев. Он вспомнил дипломный спектакль Анастасии, который открыл ей двери в Московский театр Олега Табакова. «Настя работала у нас на курсе, которым я руководил в начале 1990-х годов. В дипломном спектакле „Иванов“ по Чехову она играла одну из главных ролей — Шурочку. Роль трудная. Помогал ее осваивать по моей просьбе [заслуженный артист РФ, народный артист РФ] Евгений Миронов. Результаты были такими, что мы, педагоги, попросили Олега Табакова принять Настю в труппу его театра на улице Чаплыгина. Первой у нее была роль жены Бумбараша в знаменитом спектакле Владимира Машкова „Бумбараш“ (первая версия). Настя замечательно справилась с этой работой», — отметил артист. Новость по теме Актриса Вера Сотникова до последнего верила, что Заворотнюк вылечится Мастер Анастасии Заворотнюк был поражен широтой таланта актрисы. «Она около 10 лет работала в театре Табакова, а когда ушла, мне было досадно. Потому что театр способен развивать артиста, а кино, телевидение, шоу могут только использовать уже накопленный опыт. Когда я увидел, что Настя сыграла в боевике („Код Апокалипсиса“, 2007 год), казалось бы, в очень несвойственном жанре для себя, то понял, что она справилась с этой работой замечательно и доказала, что может быть и в серьезном жанре, где не нужны улыбчивость и юмор», — продолжил собеседник URA.RU. Леонтьев подчеркнул, что очень тяжело переживает уход Заворотнюк. «У нас горе, у Настиных коллег, педагогов. Мы ее потеряли. Настенька была человеком с сияющими глазами. Очень позитивно умела себя вести на людях. Ее появление привносило праздничность в любую компанию. Очень печально прощаться с Настей. Все, кто ее знал, будут о ней помнить. Вечная память», — заключил артист. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на 54-м году. Дочери Анне о смерти матери сообщили ночью 30 мая. Актриса получила широкую известность после сериала «Моя прекрасная няня». Снималась в боевике «Код Апокалипсиса», фильме «Мамы», «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший». Вела передачи, в частности, «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» на «Первом канале». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк показала свой неоспоримый талант и волю к достижению целей еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мастер ее курса, народный артист России Авангард Леонтьев. «Ее талант неоспорим. Насте приходилось не всегда с легкостью добиваться успеха в той или иной роли, но она преодолевала эти трудности, благодаря своей воле. Это не всем свойственно. Бывает, есть талант, данные есть, но паралич воли, и человек не может это использовать. Настя наоборот была упорной. Если что-то не получалось, она бросалась все силы на то, чтобы достичь нужного результата», — сказал Авангард Леонтьев. Он вспомнил дипломный спектакль Анастасии, который открыл ей двери в Московский театр Олега Табакова. «Настя работала у нас на курсе, которым я руководил в начале 1990-х годов. В дипломном спектакле „Иванов“ по Чехову она играла одну из главных ролей — Шурочку. Роль трудная. Помогал ее осваивать по моей просьбе [заслуженный артист РФ, народный артист РФ] Евгений Миронов. Результаты были такими, что мы, педагоги, попросили Олега Табакова принять Настю в труппу его театра на улице Чаплыгина. Первой у нее была роль жены Бумбараша в знаменитом спектакле Владимира Машкова „Бумбараш“ (первая версия). Настя замечательно справилась с этой работой», — отметил артист. Мастер Анастасии Заворотнюк был поражен широтой таланта актрисы. «Она около 10 лет работала в театре Табакова, а когда ушла, мне было досадно. Потому что театр способен развивать артиста, а кино, телевидение, шоу могут только использовать уже накопленный опыт. Когда я увидел, что Настя сыграла в боевике („Код Апокалипсиса“, 2007 год), казалось бы, в очень несвойственном жанре для себя, то понял, что она справилась с этой работой замечательно и доказала, что может быть и в серьезном жанре, где не нужны улыбчивость и юмор», — продолжил собеседник URA.RU. Леонтьев подчеркнул, что очень тяжело переживает уход Заворотнюк. «У нас горе, у Настиных коллег, педагогов. Мы ее потеряли. Настенька была человеком с сияющими глазами. Очень позитивно умела себя вести на людях. Ее появление привносило праздничность в любую компанию. Очень печально прощаться с Настей. Все, кто ее знал, будут о ней помнить. Вечная память», — заключил артист. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на 54-м году. Дочери Анне о смерти матери сообщили ночью 30 мая. Актриса получила широкую известность после сериала «Моя прекрасная няня». Снималась в боевике «Код Апокалипсиса», фильме «Мамы», «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший». Вела передачи, в частности, «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» на «Первом канале».