Губернатор ХМАО Комарова не сдержала эмоций, прощаясь с коллегами. Инсайд

Губернатор ХМАО Комарова прослезилась во время прощания с политэлитами
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с коллегами
Губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с коллегами Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

Губернатор Югры Наталья Комарова не сдержала эмоций, прощаясь с коллегами. Но в отличие от бывшего коллеги из Тульской области Алексея Дюмина, слез на камеру не было, передают инсайдеры URA.RU.

«Я девочка, могу и заплакать», — так, по словам собеседников агентства, завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам Комарова. Источники передают, что она не смогла сдержать слез.

На прощании с главой региона были почти все депутаты и вице-губернаторы ХМАО, директоры департаментов. Посетил закрытую встречу и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комаровой подарили букет желтых роз.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию отставки губернатора ХМАО. Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить округ вместо Комаровой.

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Губернатор Югры Наталья Комарова не сдержала эмоций, прощаясь с коллегами. Но в отличие от бывшего коллеги из Тульской области Алексея Дюмина, слез на камеру не было, передают инсайдеры URA.RU. «Я девочка, могу и заплакать», — так, по словам собеседников агентства, завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам Комарова. Источники передают, что она не смогла сдержать слез. На прощании с главой региона были почти все депутаты и вице-губернаторы ХМАО, директоры департаментов. Посетил закрытую встречу и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комаровой подарили букет желтых роз. URA.RU ведет онлайн-трансляцию отставки губернатора ХМАО. Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить округ вместо Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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