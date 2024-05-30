Губернатор Югры Наталья Комарова не сдержала эмоций, прощаясь с коллегами. Но в отличие от бывшего коллеги из Тульской области Алексея Дюмина, слез на камеру не было, передают инсайдеры URA.RU.
«Я девочка, могу и заплакать», — так, по словам собеседников агентства, завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам Комарова. Источники передают, что она не смогла сдержать слез.
На прощании с главой региона были почти все депутаты и вице-губернаторы ХМАО, директоры департаментов. Посетил закрытую встречу и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комаровой подарили букет желтых роз.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию отставки губернатора ХМАО. Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить округ вместо Комаровой.
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