Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище Фото:

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.

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Ранее telegram-канал Shot сообщил, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, там был захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. Ее дети Заворотнюк, Майкл и Анна Стрюковы, на данный момент находятся в семейном доме в подмосковном поселке Крекшино. Именно там актриса провела свои последние годы. Сын актрисы берет на себя ответственность за организацию похорон своей матери. Отпевание состоится в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, пишет telegram-канал.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк переписала трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей в 2021 году. В этом доме она провела свои последние дни. на свою мать Валентину Борисовну артистка переписала свои автомобили, передает Pravda.Ru.

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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, там был захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. Ее дети Заворотнюк, Майкл и Анна Стрюковы, на данный момент находятся в семейном доме в подмосковном поселке Крекшино. Именно там актриса провела свои последние годы. Сын актрисы берет на себя ответственность за организацию похорон своей матери. Отпевание состоится в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, пишет telegram-канал. Ранее сообщалось, что Заворотнюк переписала трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей в 2021 году. В этом доме она провела свои последние дни. на свою мать Валентину Борисовну артистка переписала свои автомобили, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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