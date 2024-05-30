Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище

30 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Новость по теме «Ее запомнят, как прекрасную няню, хорошую жену»: коллеги Заворотнюк выразили соболезнования «Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни Ранее telegram-канал Shot сообщил, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, там был захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. Ее дети Заворотнюк, Майкл и Анна Стрюковы, на данный момент находятся в семейном доме в подмосковном поселке Крекшино. Именно там актриса провела свои последние годы. Сын актрисы берет на себя ответственность за организацию похорон своей матери. Отпевание состоится в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, пишет telegram-канал. Ранее сообщалось, что Заворотнюк переписала трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей в 2021 году. В этом доме она провела свои последние дни. на свою мать Валентину Борисовну артистка переписала свои автомобили , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, там был захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. Ее дети Заворотнюк, Майкл и Анна Стрюковы, на данный момент находятся в семейном доме в подмосковном поселке Крекшино. Именно там актриса провела свои последние годы. Сын актрисы берет на себя ответственность за организацию похорон своей матери. Отпевание состоится в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, пишет telegram-канал. Ранее сообщалось, что Заворотнюк переписала трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей в 2021 году. В этом доме она провела свои последние дни. на свою мать Валентину Борисовну артистка переписала свои автомобили, передает Pravda.Ru.