Как выглядят актеры сериала «Моя прекрасная няня»: как живут, что с ними стало

Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года

30 мая 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

За свою карьеру Заворотнюк была удостоена звания Заслуженной артистки России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. За свою карьеру она успела сыграть в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Как выглядели тогда и сейчас актеры ситкома, как они живут и что с ними стало — в материале URA.RU. Анастасия Заворотнюк Новость по теме «Общего ребенка нам Бог не дал»: как сложилась личная жизнь Заворотнюк Заворотнюк получила широкую известность благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла няню Вики. После выхода ситкома актрису стали активно приглашать на съемки. Ее жизнь была полна романтических отношений, в том числе со скандально известным актером Сергеем Жигуновым, также женщина воспитала троих детей. Кроме того, Заворотнюк удостоена звания Заслуженной артистки России. Новость по теме Умерла Анастасия Заворотнюк: какими ролями запомнилась актриса, кадры со съемок. Фотогалерея В последние годы жизни Анастасия Заворотнюк вела тяжелую борьбу с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга. Это заболевание заставило ее отойти от съемок и участия в театральных постановках начиная с 2019 года. Актриса умерла 30 мая, ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Заворотнюк на съемках в 2008 году Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Появление Анастасии Заворотнюк на публике в 2019 году Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Сергей Жигунов Актер и продюсер Сергей Жигунов запомнился зрителям в сериале ролью главы семейства Максима Шаталина. Его личная жизнь складывалась довольно бурно: он оставил свою первую семью ради Веры Новиковой, с которой у него родилась дочь. После развода с ней Жигунов вступил в отношения с Анастасией Заворотнюк, которые продлились около двух лет. После их завершения актер вновь женился на Новиковой, однако и этот брак не продержался долго. Сергей Жигунов в последующем развелся с Верой Новиковой и обрел новую любовь в лице Виктории Ворожбит. Поклонники актера, вспоминая его прошлое, часто отмечают сходство между Ворожбит и Заворотнюк, называя последнюю его настоящей любовью. Жигунов на съемках «Моя прекрасная няня» в 2008 году Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Фотография Сергея Жигунова за 2023 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Екатерина Дубакина Сериал «Моя прекрасная няня» стал значимым проектом для молодой актрисы Екатерины, которая сыграла в нем роль старшей сестры Маши. По совету своего коллеги по сериалу, она начала уделять больше внимания театральной деятельности и полюбила сцену. Несмотря на любовь к театру, Дубакина продолжила сниматься в кино. На данный момент ее карьера насчитывает более 20 фильмов. Дубакина предпочитает не афишировать свою личную жизнь, однако известно, что она замужем и счастлива в браке. Имя ее супруга остается в тайне. Недавно актриса сыграла в мини-сериале «Только по любви» и получила главную роль в сериале «Провинциальный детектив». Екатерина Дубакина на данный момент Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Ирина Андреева Андреева, известная по роли младшей дочери Шаталина Ксюши, сделала выбор в пользу образования после завершения съемок. Она переехала в Лондон, где продолжила учебу. В Великобритании Ирина не только получила диплом престижного университета, но и нашла личное счастье, встретив своего избранника — британского регбиста. Не смотря на размышления о возможном возвращении в Россию, Ирина не торопится с решением и не планирует продолжать карьеру в киноиндустрии. Есть предположение, что она может развивать свою карьеру в сфере маркетинга в Британии. Павел Сердюк Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина — третьего ребенка в семействе из сериала «Моя прекрасная няня», сразу после премьеры ситкома стал популярен. Его узнавали на улице и в школе, он стал лицом многих интервью и публикаций. После своего успеха актер продолжил работать в кино и телевидении, даже получал главные роли в различных проектах. Актер был женат на своей коллеге по сериалу «Ранетки» Ане Рудневой, с которой у него есть ребенок. Однако их брак просуществовал не долго — всего три года. Последнее обновление в его фильмографии датировано 2019 годом. На данный момент актерская карьера заметно затихла. Слухи говорят о том, что Сердюк предпочитает уединенный образ жизни и не ведет активности в социальных сетях. Павел Сердюк (справа) в молодости во время съемок «Моя прекрасная няня» Фото: ИТАР-ТАСС/ Наталья Колесникова Павел Сердюк сейчас Фото: Страница Павла Сердюка в социальной сети «ВКонтакте» Ольга Прокофьева Актриса, известная по роли Жанны Аркадьевны в сериале, добавила комедийную нотку в проект, работая в тандеме с Борисом Смолкиным. Хотя ей предлагали роль няни, она сама решила, что эта роль должна достаться более молодой и мягкой актрисе. С более чем 70 работами в кино, актриса также активно участвует в театральных постановках, не забывая о своих корнях и любви к сцене. Прокофьева была замужем за актером Юрием Соколовым, с которым у нее есть сын. После развода через 12 лет бывший муж попытался отсудить квартиру, которую оставил жене и ребенку, но проиграл дело. На вопросы о своей личной жизни актриса отвечает оптимистично, утверждая, что у нее все хорошо. Актриса продолжает свою творческую деятельность. В настоящее время она работает над новым сериалом «Развод по расчету», где исполняет одну из главных ролей. Прокофьева в 2008 году на съемках сериала «Моя прекрасная няня» Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Прокофьева в 2023 году Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Любовь Полищук С 2004 по 2006 год Любовь Полищук была занята в съемках ситкома «Моя прекрасная няня», где она воплотила образ Любови Прутковской, мамы главной героини. Также широкую известность Любови Полищук принес эпизод в телефильме «12 стульев» 1976 года, где она танцевала танго с актером Андреем Мироновым. Любовь Полищук была замужем дважды. Первый брак с актером Валерием Макаровым длился с 1971 по 1976 год, в результате которого у пары родился сын Алексей. Второй брак актрисы с художником Сергеем Цигалем продолжался с 1984 года до конца ее жизни, в нем родилась дочь Мариэтта. Полищук ушла из жизни 28 ноября 2006 года после борьбы с саркомой позвоночника. Узнав о своем диагнозе в 2005 году, она продолжала работать, и роль в сериале «Моя прекрасная няня» стала ее последней актерской работой. Любовь Полищук в 2006 году во время съемок в сериале Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров Борис Смолкин Актер, сыгравший роль дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне», сам охарактеризовал своего персонажа как «мрачного клоуна». Несмотря на это, роль принесла ему широкую узнаваемость и популярность. Помимо прочгео, из почти ста работ в кино у актера есть более десятка главных ролей. В последнее время он сосредоточен на более драматических образах. Актер до сих пор не оставляет кинематограф и театр, продолжая активно сниматься и выступать на сцене. Смолкин разведен и имеет двух сыновей. Младший сын родился во втором браке с Светланой, которая была на 23 года младше актера. Их отношения развивались несмотря на первоначальное семейное положение Светланы, которая в итоге развелась ради новых отношений. Смолкин в 2008 году на съемках сериала Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Смолкин в 2021 году Фото: Роман Пименов/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. За свою карьеру она успела сыграть в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Как выглядели тогда и сейчас актеры ситкома, как они живут и что с ними стало — в материале URA.RU. Заворотнюк получила широкую известность благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла няню Вики. После выхода ситкома актрису стали активно приглашать на съемки. Ее жизнь была полна романтических отношений, в том числе со скандально известным актером Сергеем Жигуновым, также женщина воспитала троих детей. Кроме того, Заворотнюк удостоена звания Заслуженной артистки России. В последние годы жизни Анастасия Заворотнюк вела тяжелую борьбу с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга. Это заболевание заставило ее отойти от съемок и участия в театральных постановках начиная с 2019 года. Актриса умерла 30 мая, ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Актер и продюсер Сергей Жигунов запомнился зрителям в сериале ролью главы семейства Максима Шаталина. Его личная жизнь складывалась довольно бурно: он оставил свою первую семью ради Веры Новиковой, с которой у него родилась дочь. После развода с ней Жигунов вступил в отношения с Анастасией Заворотнюк, которые продлились около двух лет. После их завершения актер вновь женился на Новиковой, однако и этот брак не продержался долго. Сергей Жигунов в последующем развелся с Верой Новиковой и обрел новую любовь в лице Виктории Ворожбит. Поклонники актера, вспоминая его прошлое, часто отмечают сходство между Ворожбит и Заворотнюк, называя последнюю его настоящей любовью. Сериал «Моя прекрасная няня» стал значимым проектом для молодой актрисы Екатерины, которая сыграла в нем роль старшей сестры Маши. По совету своего коллеги по сериалу, она начала уделять больше внимания театральной деятельности и полюбила сцену. Несмотря на любовь к театру, Дубакина продолжила сниматься в кино. На данный момент ее карьера насчитывает более 20 фильмов. Дубакина предпочитает не афишировать свою личную жизнь, однако известно, что она замужем и счастлива в браке. Имя ее супруга остается в тайне. Недавно актриса сыграла в мини-сериале «Только по любви» и получила главную роль в сериале «Провинциальный детектив». Андреева, известная по роли младшей дочери Шаталина Ксюши, сделала выбор в пользу образования после завершения съемок. Она переехала в Лондон, где продолжила учебу. В Великобритании Ирина не только получила диплом престижного университета, но и нашла личное счастье, встретив своего избранника — британского регбиста. Не смотря на размышления о возможном возвращении в Россию, Ирина не торопится с решением и не планирует продолжать карьеру в киноиндустрии. Есть предположение, что она может развивать свою карьеру в сфере маркетинга в Британии. Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина — третьего ребенка в семействе из сериала «Моя прекрасная няня», сразу после премьеры ситкома стал популярен. Его узнавали на улице и в школе, он стал лицом многих интервью и публикаций. После своего успеха актер продолжил работать в кино и телевидении, даже получал главные роли в различных проектах. Актер был женат на своей коллеге по сериалу «Ранетки» Ане Рудневой, с которой у него есть ребенок. Однако их брак просуществовал не долго — всего три года. Последнее обновление в его фильмографии датировано 2019 годом. На данный момент актерская карьера заметно затихла. Слухи говорят о том, что Сердюк предпочитает уединенный образ жизни и не ведет активности в социальных сетях. Актриса, известная по роли Жанны Аркадьевны в сериале, добавила комедийную нотку в проект, работая в тандеме с Борисом Смолкиным. Хотя ей предлагали роль няни, она сама решила, что эта роль должна достаться более молодой и мягкой актрисе. С более чем 70 работами в кино, актриса также активно участвует в театральных постановках, не забывая о своих корнях и любви к сцене. Прокофьева была замужем за актером Юрием Соколовым, с которым у нее есть сын. После развода через 12 лет бывший муж попытался отсудить квартиру, которую оставил жене и ребенку, но проиграл дело. На вопросы о своей личной жизни актриса отвечает оптимистично, утверждая, что у нее все хорошо. Актриса продолжает свою творческую деятельность. В настоящее время она работает над новым сериалом «Развод по расчету», где исполняет одну из главных ролей. С 2004 по 2006 год Любовь Полищук была занята в съемках ситкома «Моя прекрасная няня», где она воплотила образ Любови Прутковской, мамы главной героини. Также широкую известность Любови Полищук принес эпизод в телефильме «12 стульев» 1976 года, где она танцевала танго с актером Андреем Мироновым. Любовь Полищук была замужем дважды. Первый брак с актером Валерием Макаровым длился с 1971 по 1976 год, в результате которого у пары родился сын Алексей. Второй брак актрисы с художником Сергеем Цигалем продолжался с 1984 года до конца ее жизни, в нем родилась дочь Мариэтта. Полищук ушла из жизни 28 ноября 2006 года после борьбы с саркомой позвоночника. Узнав о своем диагнозе в 2005 году, она продолжала работать, и роль в сериале «Моя прекрасная няня» стала ее последней актерской работой. Актер, сыгравший роль дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне», сам охарактеризовал своего персонажа как «мрачного клоуна». Несмотря на это, роль принесла ему широкую узнаваемость и популярность. Помимо прочгео, из почти ста работ в кино у актера есть более десятка главных ролей. В последнее время он сосредоточен на более драматических образах. Актер до сих пор не оставляет кинематограф и театр, продолжая активно сниматься и выступать на сцене. Смолкин разведен и имеет двух сыновей. Младший сын родился во втором браке с Светланой, которая была на 23 года младше актера. Их отношения развивались несмотря на первоначальное семейное положение Светланы, которая в итоге развелась ради новых отношений.