Глава «ОПОРЫ РОССИИ» оценил увеличение налога на прибыль до 25%

Корректировка налоговых параметров коснется лишь 3% малых предприятий

30 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Александр Калинин («Опора России»): до 25% увеличивается ставка по налогу на прибыль для тех, кто работает на общей системе налогообложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корректировка налоговых параметров коснется только 3% малых и средних предприятий (МСП). Для подавляющего большинства — 97% — субъектов этой категории предпринимателей налоговые ставки остаются неизменными. Так прокомментировал URA.RU одобренные на заседании правительства 30 мая изменения налогового законодательства президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Изменение ставок затронет всего 3% предприятий. Для них сохраняется опция перехода на общую систему налогообложения, что может оказаться финансово выгодным, например, для производственных МСП, работающих в цепочках с крупными компаниями», — сказал эксперт. Новость по теме В правительстве объявили, какие изменения ждут бизнес и бюджет В качестве компенсации от повышения ставок для уже выросшего бизнеса Минфин предлагает значительное увеличение порогов для упрощенной системы налогообложения: до 450 млн рублей по доходам и до 200 млн рублей по основным средствам. Малый бизнес ранее предлагал повысить пороги по УСН, соответствующие корректировки заложены в законопроекте. «Это позволит предприятиям, перешагнувшим порог микробизнеса, продолжать пользоваться льготами при увеличении оборотов, несмотря на дополнительный налоговый платеж», — сказал Калинин. «Важно осознавать, что внесенные изменения в налоговую систему являются точечными и не затрагивают ее основы — структура налогов остается неизменной, лишь корректируются отдельные параметры. Дополнительные доходы будут направлены на финансирование новых социальных и инфраструктурных проектов», — указал Калинин. Говоря о доработках законопроекта в интересах малого и среднего бизнеса, он заявил о необходимости увеличения предельного числа сотрудников предприятий на «упрощенке» до 250 человек с нынешних 130. Соответствующее письмо «Опора России» уже направила министру финансов. Калинин пояснил, что в соответствии с обещаниями правительства размер страховых взносов останется неизменным до 2030 года. Новость по теме Мишустин раскрыл, коснется ли обычных россиян изменение налогов До 25% увеличивается ставка по налогу на прибыль для тех, кто работает на общей системе налогообложения. Одновременно с этим расширяется инвестиционный налоговый вычет на региональном и федеральном уровнях. У регионов появятся средства на применение этого механизма за счет списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, о чем говорил президент России в послании Федеральному Собранию. Дополнительно вводится ускоренная амортизация по основным средствам с коэффициентом 2. Эти инструменты позволят снизить налогооблагаемую базу предприятий. «В целом корректировка налоговых параметров будет находиться в разумных пределах, соответствующих инфляции и заложенным в экономический план показателям. Это делает его предсказуемым и приемлемым для бизнеса в условиях роста экономики», — сказал Калинин. Он также отметил важность того, что семьи с детьми с небольшими доходами получат налоговые вычеты. «Люди с невысокими доходами, как правило, тратят большую часть своих средств на повседневные нужды, такие как одежда и продукты, что стимулирует спрос на товары и услуги, предлагаемые малым бизнесом», — заключил президент «Опоры России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корректировка налоговых параметров коснется только 3% малых и средних предприятий (МСП). Для подавляющего большинства — 97% — субъектов этой категории предпринимателей налоговые ставки остаются неизменными. Так прокомментировал URA.RU одобренные на заседании правительства 30 мая изменения налогового законодательства президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. В качестве компенсации от повышения ставок для уже выросшего бизнеса Минфин предлагает значительное увеличение порогов для упрощенной системы налогообложения: до 450 млн рублей по доходам и до 200 млн рублей по основным средствам. Малый бизнес ранее предлагал повысить пороги по УСН, соответствующие корректировки заложены в законопроекте. «Это позволит предприятиям, перешагнувшим порог микробизнеса, продолжать пользоваться льготами при увеличении оборотов, несмотря на дополнительный налоговый платеж», — сказал Калинин. «Важно осознавать, что внесенные изменения в налоговую систему являются точечными и не затрагивают ее основы — структура налогов остается неизменной, лишь корректируются отдельные параметры. Дополнительные доходы будут направлены на финансирование новых социальных и инфраструктурных проектов», — указал Калинин. Говоря о доработках законопроекта в интересах малого и среднего бизнеса, он заявил о необходимости увеличения предельного числа сотрудников предприятий на «упрощенке» до 250 человек с нынешних 130. Соответствующее письмо «Опора России» уже направила министру финансов. Калинин пояснил, что в соответствии с обещаниями правительства размер страховых взносов останется неизменным до 2030 года. До 25% увеличивается ставка по налогу на прибыль для тех, кто работает на общей системе налогообложения. Одновременно с этим расширяется инвестиционный налоговый вычет на региональном и федеральном уровнях. У регионов появятся средства на применение этого механизма за счет списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, о чем говорил президент России в послании Федеральному Собранию. Дополнительно вводится ускоренная амортизация по основным средствам с коэффициентом 2. Эти инструменты позволят снизить налогооблагаемую базу предприятий. Он также отметил важность того, что семьи с детьми с небольшими доходами получат налоговые вычеты. «Люди с невысокими доходами, как правило, тратят большую часть своих средств на повседневные нужды, такие как одежда и продукты, что стимулирует спрос на товары и услуги, предлагаемые малым бизнесом», — заключил президент «Опоры России».