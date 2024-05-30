30 мая 2024

Арестованы активы по делу признанного иноагентом бывшего следователя Качура*

© Служба новостей «URA.RU»
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У бывшего следователя Качура, признанного иноагентом, арестовали активы на 9,5 миллиардов рублей
У бывшего следователя Качура, признанного иноагентом, арестовали активы на 9,5 миллиардов рублей Фото:

Активы бывшего следователя Кирилла Качура (признан Минюстом РФ иноагентом), оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей, были арестованы. С помощью них будет возмещен ущерб по целому ряду резонансных преступлений, выяснил «Коммерсант».

«Арестованы активы, оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей. С их помощью предполагается возместить нанесенный аферистами ущерб по целому ряду резонансных преступлений, в числе которых попытка рейдерского захвата группы компаний Merlion», — написано в публикации издания.

В эту сумму входят счета в банках, недвижимость и судно, используемое в качестве плавучего ресторана. По версии следствия, Кирилл Качур являясь следователем ГСУ СКР по Московской области, организовал преступное сообщество из сотрудников правоохранительных органов и юристов решальщиков. Они садили предпринимателей и вымогали особо крупные взятки за освобождение, а также совершали мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества.

*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом

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Активы бывшего следователя Кирилла Качура (признан Минюстом РФ иноагентом), оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей, были арестованы. С помощью них будет возмещен ущерб по целому ряду резонансных преступлений, выяснил «Коммерсант». «Арестованы активы, оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей. С их помощью предполагается возместить нанесенный аферистами ущерб по целому ряду резонансных преступлений, в числе которых попытка рейдерского захвата группы компаний Merlion», — написано в публикации издания. В эту сумму входят счета в банках, недвижимость и судно, используемое в качестве плавучего ресторана. По версии следствия, Кирилл Качур являясь следователем ГСУ СКР по Московской области, организовал преступное сообщество из сотрудников правоохранительных органов и юристов решальщиков. Они садили предпринимателей и вымогали особо крупные взятки за освобождение, а также совершали мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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