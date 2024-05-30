Арестованы активы по делу признанного иноагентом бывшего следователя Качура*

Активы бывшего следователя Кирилла Качура (признан Минюстом РФ иноагентом), оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей, были арестованы. С помощью них будет возмещен ущерб по целому ряду резонансных преступлений, выяснил «Коммерсант».
«Арестованы активы, оцениваемые почти в 9,5 миллиардов рублей. С их помощью предполагается возместить нанесенный аферистами ущерб по целому ряду резонансных преступлений, в числе которых попытка рейдерского захвата группы компаний Merlion», — написано в публикации издания.
В эту сумму входят счета в банках, недвижимость и судно, используемое в качестве плавучего ресторана. По версии следствия, Кирилл Качур являясь следователем ГСУ СКР по Московской области, организовал преступное сообщество из сотрудников правоохранительных органов и юристов решальщиков. Они садили предпринимателей и вымогали особо крупные взятки за освобождение, а также совершали мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества.
*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.