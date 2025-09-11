Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к немедленному импичменту президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом политик заявил в своих соцсетях после слов главы государства о планах отправить три истребителя Rafale в Польшу на фоне заявлений об угрозе со стороны России.
«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!» — написал Филиппо в соцсети X. Лидер «Патриотов» подчеркнул, что считает действия президента безответственными и опасными для всей страны.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова предоставить Польше три истребителя Rafale для усиления безопасности на восточном фланге НАТО. По данным французских СМИ, такое решение объясняется необходимостью укрепить оборонные возможности Польши якобы из-за возросшей угрозы со стороны России. В ответ на это Флориан Филиппо потребовал от парламента немедленных действий по отстранению президента от власти.
Ранее Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о якобы существующей угрозе со стороны России, связывая с ней внутренние проблемы Франции. Подобная риторика вызывала критику со стороны оппозиционных политиков, в том числе лидера «Патриотов» Флориана Филиппо, а также движения «Непокорившаяся Франция», которое уже объявило о планах инициировать процедуру отстранения президента от власти.
