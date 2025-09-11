11 сентября 2025

Немецкий оборонный гигант разместит производство снарядов на Украине

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода
Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода Фото:

Украина предоставила германскому концерну Rheinmetall землю для строительства завода по выпуску боеприпасов. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Решение принято после встречи Шмыгаля с главой Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне.

«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны», — отметил Шмыгаль в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что компания Rheinmetall построит на Украине предприятие по производству снарядов. Также сообщалось, что концерн запланировал произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о производстве 155-мм снарядов.

