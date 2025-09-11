11 сентября 2025

Россия предложила миру заманчивый образ будущего, но есть нюанс

Россия предложила миру свой образ будущего, но есть важный нюанс
Россия предложила миру свой образ будущего, но есть важный нюанс Фото:

Идея формирования многополярного мира — это образ будущего, который предложила Россия. Но свое видение есть у США и Китая, и сегодня между ними развернулась борьба идей, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

«За глобальный образ будущего мироустройства и идет борьба идей. Россия будет встраиваться в эту борьбу. И это позволит ей стать одним из центров силы. Если у политического актора нет представления глобального мира, если он ничего не может предложить миру, то мир не обязан считаться с ним. Для США это лозунг „Сделаем Америку снова великой“, для России это многополярность. Вот и у Китая появилась своя инициатива», — отметил Карягин.

Политолог прогнозирует, что со своей идеей образа будущего может выступить и Индия. Только Европа и дальше желает жить по старым лекалам. «У Европы никакого видения будущего нет, кроме одного — давайте сохраним все, как было, то есть старый послевоенный статус-кво не должен меняться», — говорит эксперт.

