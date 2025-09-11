Россия предложила миру заманчивый образ будущего, но есть нюанс

Идея формирования многополярного мира — это образ будущего, который предложила Россия. Но свое видение есть у США и Китая, и сегодня между ними развернулась борьба идей, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.
«За глобальный образ будущего мироустройства и идет борьба идей. Россия будет встраиваться в эту борьбу. И это позволит ей стать одним из центров силы. Если у политического актора нет представления глобального мира, если он ничего не может предложить миру, то мир не обязан считаться с ним. Для США это лозунг „Сделаем Америку снова великой“, для России это многополярность. Вот и у Китая появилась своя инициатива», — отметил Карягин.
Политолог прогнозирует, что со своей идеей образа будущего может выступить и Индия. Только Европа и дальше желает жить по старым лекалам. «У Европы никакого видения будущего нет, кроме одного — давайте сохраним все, как было, то есть старый послевоенный статус-кво не должен меняться», — говорит эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.